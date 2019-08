Gabriela Firea a semnat contractul: Se construiește o parcare cu 500 de locuri, în zona Pantelimon - FOTO

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunță că va de mara un proiect de importanță în București. Este vorba despre o parcare, care se va ridica la intersecția Șoselei Vergului cu Pantelimon.

"Am semnat contractul pentru realizarea parcarii de tip park&ride de la intersectia Pantelimon Vergului! Dupa aproape 7 ani de cand trebuia construita aceasta parcare de tip park&ride, am facut, impreuna cu specialistii Primariei Capitalei si ai constructorului, toate demersurile astfel incat acest proiect, atat de important pentru descongestionarea traficului in Bucuresti, sa fie deblocat!

Citește și: Sondaj: Klaus Iohannis, de neoprit în cursa către Cotroceni! Surpriza de pe locul doi

Am semnat contractul de executie, au fost obtinute toate avizele, inclusiv autorizatia de construire si s-a emis ordinul de incepere a lucrarilor.

Durata de executie a parcarii, care va avea o capacitate de cca 500 de locuri, este de 12 luni, iar valoarea investitiei este de aproximativ 21 de milioane de euro.

In ceea ce priveste costurile de realizare a acestui proiect, ne bazam, conform legii, pe un ritm firesc al incasarilor de la Ministerul de Finante. Reamintesc inca o data ca Primaria Capitalei nu incaseaza taxe si impozite, bugetul Primariei Generale fiind alimentat peste 90% din impozitul pe venit.

Citește și: Silviu Mănăstire pune tunurile pe USR-PLUS! Ce are în comun Alianța 2020 cu partidul lui Gabriel Oprea

Parcarile de acest tip contribuie in mod eficient la fluidizarea traficului, intrucat le ofera nerezidentilor care vin in Bucuresti zilnic, la munca sau la studii, o alternativa avantajoasa la tranzitarea orasului cu autoturismul propriu, respectiv posibilitatea sa parcheze in spatii special amenajate de unde au acces direct la transportul in comun.

Totodata, facilitatile de tip park&ride contribuie si la degajarea parcarilor din zona centrala, unde cerinta este foarte mare.

Citește și: Ieșire scandaloasă a unui fost candidat USR, în legătură cu cazul de la Galați: ‘Panarama aia mică și-a tras-o până a rupt-o ăla’

Parcarea de la intersectia Pantelimon Vergului va fi realizata de Asocierea „Tehnologica Radion, TIAB si VIA Proiect”, a anunțat Gabriela Firea, pe pagina sa de Facebook.