Gabriela Firea anunță finalizarea unui super-proiect. Park&Ride Cora Pantelimon - Peste 500 de locuri de parcare și terminale de tramvai, autobuz, troleibuz

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunță finalizarea în toamna acestui an a Proiectului Park&Ride Cora Pantelimon. Edilul anunță că nu este vorba doar de o parcare supraetajată, ci de un nod intermodal, un proiect care va reconfigura zona pentru că este vorba și de terminale pentru linii de tramvai, autobuze, troleibuze și microbuze private:

”Dupa 7 ani de blocaje, Park&Ride Cora Pantelimon, un proiect preluat de la zero cand am venit la Primarie, va fi gata in aceasta toamna.

500 de locuri de parcare, terminal pentru tramvai, autobuz, microbuze private.

Am verificat astăzi stadiul lucrărilor pe șantierul de construcție a parcării de la intersecția Șos. Vergului cu Șos. Pantelimon.

Încă un proiect important pentru bucureșteni, preluat de la zero în 2016, devine realitate. Park&Ride Cora Pantelimon, doar o groapă în urmă cu patru ani, va fi gata în această toamnă, după șapte ani de blocaje. În acest moment, etapele cele mai complicate au fost terminate.

Vă reamintesc faptul că pentru realizarea parcării a fost schimbată soluția tehnică. Nu era posibilă construirea unei parcări subterane, așa cum s-a dorit inițial de fosta administrație a Capitalei.

Noua soluție tehnică, o parcare supraterană cu 500 de locuri cu terminal STB, a fost realizată prin întocmirea unui PUZ, aprobat la nivelul CGMB.

Prin acest obiectiv de investiții se reconfigurează, practic, toată zona. Nu construim doar o simplă parcare etajată, ci un nod intermodal care include tramvaie, autobuze și peroane pentru microbuze private. De asemenea, este pregătit terenul și pentru viitoarea stație de metrou din zonă.

Astfel, șoferii care vin din afara Capitalei își vor putea lăsa mașinile în parcare și de acolo să circule spre centrul orașului folosind mijloacele de transport în comun.

Anul trecut am semnat contractul de execuție, au fost obținute toate avizele, inclusiv autorizația de construire și s-a emis ordinul de începere a lucrărilor.”

Stadiul lucrarilor:

• Au fost finalizate fundația parcării și fundațiile rampelor, au fost montați stâlpii metalici, iar acum se montează traversele metalice. Structura propriu-zisă a parcării este intr-un stadiu avansat.

• S-a turnat betonul pentru fundația drumului înspre Pantelimon și a fost așternut stratul de asfalt.

• Pentru calea de rulare a tramvaiului, au fost montate curbele, macazul, dar și peste 36 de metri de șine. Se lucrează in continuare la fundație înspre stația existentă acum în zonă.

Valoarea totală a investiției este de aproximativ 21 de milioane de euro.”, anunță primarul general la pagina sa de Facebook.