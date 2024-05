Geoană și-a început dansul prezidențial la Alba-Iulia

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, care ia în calcul să candideze din nou la alegerile prezidențiale, și-a manifestat joi regretul că nu există ”o discuţie mai robustă” pe teme europene înaintea alegerilor din acest an, spunând că este ”o ocazie pierdută pentru o dezbatere sănătoasă” pe aceste subiecte, potrivit News.ro.

”Indiferent de ce decizii şi din ce motive iau decizii liderii actuali ai României cu privire la calendarul electoral, eu ştiu un singur lucru: ca şi în istoria naţiunii noastre ştiu că românii şi româncele din ţară, din diasporă, îşi vor alege liderii cei mai buni care să dea la sfârşit de ciclu politic foarte lung tonul la muzică pentru un ciclu politic la fel de lung. Aş spune un singur lucru legat de alegeri: nu cred că am avut, în aceşti 35 de ani, de când organizăm alegeri mai mult sau mai puţin libere şi democratice în România, alegeri mai importante decât în acest an. Pentru că nu e vorba doar despre resincronizarea ciclului politic între mandatul preşedintelui şi al Parlamentului şi al viitorului Guvern şi al noilor primari şi aleşi locali, (...) este de fapt un început de nou ciclu de istorie, este începutul unui nou ciclu european, este un început de nou ciclu NATO, este un început de nou ciclu geo-politic şi de aceea miza alegerilor este uriaşă indiferent de persoanele care se vor înscrie sau nu în competiţie este că de fapt, noi acuma nu alegem un preşedinte pentru cinci sau zece ani de zile sau un Parlament pentru ani de zile sau un primar pentru patru ani de zile, ci de fapt modul în care noi așezăm destinul acuma, ne va influenţa viaţa noastră, a copiilor, a nepoţilor noştri pentru următorii 20-30 de ani. Deci este un început de nou ciclu istoric şi de aceea miza acestor alegeri este incredibil de mare şi sper un singur lucru: să vină cât mai multă lume la vot”, a mai afirmat Mircea Geoană.

Nemulțumire despre calendarul electoral

El a acuzat că există destul de multe schimbări în calendarul electoral, care ”au, mai degrabă, de-a face cu interesele politicienilor decât cu ale oamenilor”.

În ceea ce priveşte mandatul său la NATO, Geoană afirmă că ”este chiar mai important decât jocul politic intern”, cu referire la o eventuală candidatură a sa la alegerile prezidențiale.

”Am spus şi repet: am o obligaţie, cred că e de înţeles, să îmi fac treaba la NATO în condiţiile cele mai bune cu putinţă, aşa cum făcut-o pentru cinci ani de zile. Un singur lucru este cert, că nu pot să părăsesc în acelaşi timp conducerea NATO cu secretarul general Jens Stoltenberg. Dânsul termină la final de septembrie, deci la 1 octombrie cel târziu vom avea un nou secretar general şi este anormal ca şi numărul 1 şi numărul 2 să plece în acelaşi timp. Deci la mine lucrurile sunt clare: fie plec înaintea lui Jens Stoltenberg fie plec după ce pleacă secretarul general actual şi vom avea un nou secretar general al Alianţei noastre. De aceea, toate opţiunile sunt deschise, e decizia mea, până la urmă, e o decizie pe care o cumpănesc foarte, foarte serios”; a declarat Mircea Geană, joi, la Radio Unirea FM, întrebat dacă îşi va duce la final mandatul de secretar general adjunct al NATO, până în luna octombrie.

Acesta a adăugat că de prestaţia sa la vârful NATO ţine ”într-un fel”, şi reputaţia României iar pentru el a-şi face datoria la NATO este ”chiar mai important decât jocul politic intern”.

”Dincolo de sondaje, eu cred că, într-un fel, am arătat că putem să jucăm la liga mare şi nu e legat doar de mine ca persoană, pentru că în spatele meu au fost generaţii de diplomaţi, de oameni serioşi, de militari, de oameni care şi-au făcut datoria pentru ţară. (...) A proteja modul în care ne facem datoria la NATO este pentru mine chiar mai important decât jocul politic intern. Dar, repet, este un moment pentru toate deciziile, calendarul electoral pare să se schimbe destul de mult în acest an electoral şi am sentimentul, ca cetăţean că mai degrabă aceste mutări de date şi comasări de alegeri au, mai degrabă, de a face cu interesele politicienilor decât cu ale oamenilor”, adaugă Geoană.

”România renaşte” nu are un caracter electoral, e o mişcare civică cu sens politică

Secretarul general adjunct al NATO a mai afirmat că mişcarea ”România Renaşte”, care organizează, joi, o primă dezbatere la Alba Iulia, este ”o mişcare civică cu sens politic” dar care nu are caracter electoral. Potrivit lui Geoană, faptul că mişcarea reuneşte oameni ”atât de mulţi, şi atât de diverşi, şi atât de frumoşi” reprezintă pentru el ”o încurajare” de a se uita ”şi mai serios la perspectivele vieţii publice de după poziţia de la NATO”.

”Eu cred că noi, într-un fel, poate din motivele unei clase politice care s-a cam lăsat pe tânjeală, am cam pierdut deprinderea dezbaterilor publice pe teme de interes important fie că sunt de interes local, interes regional, interes naţional sau interes european. Mă bucur că mişcarea 'România Renaşte' reporneşte acest demers civic obligatoriu, pentru că în vremurile acestea atât de complicate fătă a putea să asiguri un dialog permanent o consultare permanentă şi un mecanism de co-decizie între decidentul politic, public, între sectorul privat şi mediul civic, inclusiv cu jurnaliştii, inclusiv cu universităţile, inclusiv cu ONG-urile acestei ţări sau acestui oraş sau acestei regiuni, nu vom putea să performăm. Ţări mai avansate decât noi şi cu sisteme politice mai robuste decât noi au dificultăţi în era digitalizării, în era fragmentării, în era sciziunilor şi fracturilor din societăţile noastre. De aceea, ceea ce face România Renaşte este un lucru lăudabil, mă bucur că pot să particip şi le urez mult succes în a organiza astfel de dezbateri pe teme importante pentru România”, a afirmat Mircea Geoană, joi, la Radio Unirea din Alba Iulia, oraş care găzduieşte o primă dezbatere a mişcării ”România Renaşte”.

Acesta mărturiseşte că existenţa mişcării îl încurajează în ceea ce priveşte viaţa sa publică de după încheierea mandatului de la NATO.

”Cred că aici, la Alba Iulia, porneşte un proces foarte, foarte frumos care vreau să spun de la început că nu are un caracter electoral. Este o platformă civică şi mă bucur că este platformă civică, pentru că cred că, într-un fel, sistemul politic românesc şi-a cam atins limitele. Evident că orice mişcare civică are şi un scop politic în sensul că a milita pentru nişte cauze, de a avea o viziune pentru România, este o chestiune politică până la urmă, dar nu este în sens îngust electoral politic, ci este o mişcare civică cu sens politic, iar dacă oameni atât de mulţi şi atât de diverşi şi atât de frumoşi din toate colţurile ţării şi din diasporă intră în această mişcare este, recunosc, şi pentru mine o încurajare de a mă uita şi mai serios la perspectivele vieţii mele publice de după poziţia de la NATO”, a mărturisit Mircea Geoană.