George Puşcaş: 'Când ratezi e trist. Trebuie să mergem mai departe, e un punct bun. Dacă vom juca aşa când va veni Suedia vom face un meci bun'

George Pușcaș, cel care a ratat un penalty în meciul România-Norvegia, de marți, disputat pe Arena Națională, scor 1-1, în grupa F de calificare la EURO 2020, a declarat că își asumă responsabilitatea pentru șansa irosită, potrivit Mediafax.

În minutul 52, România a obținut un penalty pentru un fault comis asupra lui Bancu, în interiorul careului. În mod normal, Nicolae Stanciu ar fi trebuit să execute, însă Pușcaș a declarat că el și-a asumat responsabilitatea

"Când ratezi e trist, dar îmi asum responsabilitatea. Dacă jucăm tot așa, eu cred că vom face un meci mare cu Suedia. Deocamdată cred că trebuie să ne gândim la meciul cu Suedia, și după ne vom gândi și la cel cu Spania. Nu știam că trebuie să facem un punct și cu Spania. Inițial, Stanciu trebuia să bată penalty, mi-am asumat responsabilitatea, am simțit că pot da gol, am luat mingea, dar din păcate am ratat. Trebuie să ținem capul sus. M-a susținut toată lumea, cred că toată lumea poate rata penalty.

Când primești gol în ultimele minute doare puțin mai tare. Cred că asta e durerea, până la urmă. Conducând atâtea minute și primind gol pe final e mai greu de înghițit. Vom trage cât mai mult să ajungem la EURO în aceste două meciuri. Am văzut golul lor de pe bancă și era să-mi înghit limba", a declarat Pușcaș, la Pro TV.

Citește și: E oficial! Vârsta de pensionare se va schimba- Cine sunt cei vizați

Atacantul le-a mulțumit și celor aproximativ 30.000 de copii și însoțitori prezenți la meci:

"Le mulțumim copiilor, a fost o gălăgie pe stadion! S-a văzut entuziasmul și asta ne-a împins de la spate. Îi așteptăm mereu, dacă ar veni mereu copii și adulți ar fi senzațional. A fost superb, le mulțumesc încă o dată pentru organizarea pentru care s-a insistat", a mai spus Pușcaș.

România şi Norvegia au remizat, marţi seara, pe Arena Naţională, scor 1-1, în grupa F de calificare la EURO 2020. Mitriţă a deschis scorul, în minutul 62, însă Sorloth a egalat, în minutul 90+2.

Astfel, România se menţine pe locul 3, în spatele Spaniei şi Suediei.

Clasamentul grupei F de calificare, după opt runde disputate:

1. Spania - 20p

2. Suedia - 15p

3. România - 14p

4. Norvegia - 11p

5. Insulele Feroe - 3p

6. Malta - 3p

Meciurile rămase de disputat în grupa F:

15 noiembrie: România-Suedia/ Spania-Malta/ Norvegia-Insulele Feroe

18 noiembrie: Spania-România/ Suedia-Insulele Feroe/ Malta-Norvegia

Cum poate obţine România calificarea la EURO 2020:

În aceste condiţii, România este obligată să învingă Suedia, pe Arena Naţională, la 15 noiembrie, pentru a păstra şanse la calificare. De asemenea, echipa lui Contra trebuie să obţină cel puţin un egal, trei zile mai târziu, contra Spaniei, la Madrid, în varianta foarte probabilă în care Suedia se va impune contra Insulelor Feroe, în ultimul joc al grupei.

La Campionatul European din 2020 vor obţine calificarea primele două clasate. În cazul în care două echipe sunt la egalitate de puncte, principalul criteriu de departajare este reprezentat de rezultatul meciurilor directe.