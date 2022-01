George Simion SPULBERĂ scandalul anti-Holocaust: În aprilie se întâlnește cu Netanyahu

Liderul AUR George Simion susține că demersurile împotriva partidului său, care a ajuns să fie acuzat că e antisemit, sunt pur politice și rău intenționate. Simion spune că are prieteni evrei și acuză că declarațiile sale pe tema Holocaustului au fost prost înțelese.

„Nu ne intimideaza pe noi, pot sa scrie cat vor. Acum cauta ONG-uri sa ne faca reclamatii, ne parasc la Bruxelles. Ii anunt ca familia europeana din care facem parte contine si partidul lui Benjamin Netanyahu, cu care am si stabilit o intalnire, in luna aprilie, nu am stabilit inca data exacta. Eu am prieteni evrei, astea sunt minciunile celor care vor sa ne discrediteze pe tema Holocaustului. Acea declaratie a fost interpretata gresit”, a declarat liderul AUR la emisiunea Punctul Culminant, de la România TV, moderată de Victor Ciutacu.