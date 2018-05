Germania pregătită să îşi ajute firmele să continue să facă afaceri cu Iranul

Germania este pregătită să intervină pentru a diminua impactul provocat companiilor germane de decizia preşedintelui american Donald Trump de a se retrage din acordul nuclear cu Iranul, a declarat vineri ministrul german al Economiei, Peter Altmaier, transmite Reuters.

"Suntem gata să discutăm cu toate companiile afectate despre ceea putem face pentru a minimiza consecinţele negative. Este vorba despre controlul pagubelor", a declarat Peter Altmaier pentru postul de radio Deutschlandfunk. În opinia lui Altmaier, nu există motive imediate pentru Germania să îşi modifice schema Hermes de garantare a exporturilor pentru Iran. "Am început o conversaţie cu privire la care sunt implicaţiile economice şi cum putem evita consecinţele negative pentru locurile de muncă din Germania", a spus Peter Altmaier.Cu toate acestea, ministrul Economiei a subliniat că Germania nu are instrumente legale cu care să protejeze companiile germane care fac afaceri în Iran. "Ceea ce putem face însă este să se ajutăm şi să consiliem aceste companii germane care activează în Iran, care vor să fie active pe piaţa din Iran şi să le consiliem, inclusiv legal", a adăugat Peter Altmaier.La rândul său, cancelarul german Angela Merkel i-a spus joi preşedintelui iranian Hassan Rouhani că doreşte menţinerea acordului nuclear cu Teheranul, după retragerea Statelor Unite din acord, atât timp cât Teheranul îşi va respecta angajamentele în domeniul nuclear.Acordul nuclear semnat la Viena, la 14 iulie 2015, după 12 ani de criză şi 21 de luni de negocieri aprinse, între Iran şi cei cinci membri permanenţi ai Consiliului de Securitate al ONU (SUA, Rusia, China, Franţa şi Marea Britanie) plus Germania, prevede limitarea programului nuclear iranian în schimbul ridicării sancţiunilor internaţionale.Preşedintele american Donald Trump a anunţat marţi retragerea ţării sale din acordul nuclear cu Iranul şi a reintrodus o serie de sancţiuni împotriva companiilor americane şi străine care au relaţii comerciale cu Iranul. Decizia americană impune companiilor străine termene foarte scurte, între trei şi şase luni, pentru a se retrage din Iran, fiindu-le totodată interzisă încheierea de noi contracte, în caz contrar fiind ameninţate cu sancţiuni din partea SUA.