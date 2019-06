GFR şi operatorul naval de stat al Kazahstanului au semnat un memorandum de colaborare pentru o nouă conexiune între porturile Constanţa şi Batumi

Grupul GRAMPET - Grup Feroviar Român (GFR) și NMSC Kazmortransflot LLP au semnat un Memorandum de Colaborare cu ocazia evenimentului Transport Logistics 2019 din München, care își propune să deschidă o conexiune regulată între porturile Constanța și Batumi, anunță MEDIAFAX.

Acordul dintre cei doi membri ai Middle Corridor - Ruta de Transport Internațional Trans-Caspică se aliniază obiectivului asociației de a spori cooperarea și de a intensifica fluxul de mărfuri de-a lungul rutei.

NMSC Kazmortransflot LLP, operatorul naval de stat al Republicii Kazahstan, deține cea mai mare și mai modernă flotă din Marea Caspică – nave cisternă, remorchere, precum și nave pentru transportul încărcăturilor voluminoase și barje pentru diverse transporturi.

Grupul GRAMPET - Grupul Feroviar Român este un operator privat de transport feroviar de marfă și logistică din România și Europa Centrală și de Sud-Est și alăturată Asociației Middle Corridor - Ruta de Transport Internațional Trans-Caspică, în septembrie anul trecut.

Portul Batumi are o capacitate de 18 milioane de tone pe an, 5 terminale și 11 dane. Investițiile în dezvoltarea portului au însumat 48 de milioane de dolari în ultimii 10 ani, mai informează comunicatul.

Portul Constanța are o capacitate de manipulare de peste 100 de milioane de tone pe an și 156 de dane, în timp ce investițiile au atins un nivel record în ultimii ani și alte proiecte cu o valoare totală de 1 miliard de euro au fost anunțate recent.

Grupul GRAMPET - Grup Feroviar Român acoperă transportul feroviar de marfă, construirea, repararea și modernizarea materialului rulant, producția de piese de schimb, transbordarea mărfurilor, servicii logistice, precum și soluții IT inovatoare pentru operatorii feroviari. Grupul Feroviar Roman (GFR) are o cotă de piață de aproximativ 30% și o poziție strategică în industrii-cheie, cum ar fi petrolul și gazele, construcțiile sau sectorul agrobusiness. De asemenea, 20% din activitățile de transport GFR sunt internaționale. Operatorul are acorduri cu companii de soră din cadrul grupului, precum și cu operatori feroviari de stat și privați din Ungaria, Bulgaria, Republica Moldova, Serbia, Republica Cehia, Slovacia, Croația, Polonia, Austria, Germania și Grecia.

Companiile Grupului Reva Simeria, Electroputere VFU Paşcani, Reloc Craiova și Electroputere VFU Craiova reprezintă 100% din piața reparațiilor de material rulant din România.