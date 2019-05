Gheorghe Flutur: 'Oamenii vor veni la vot de teamă ca PSD, aflat în cădere liberă, să nu scoată România din UE'

Oamenii vor veni în număr mare la vot, pentru că au înţeles că PSD, care e ''în cădere liberă'', vrea să scoată România din Uniunea Europeană, a declarat într-o conferinţă de presă, miercuri, liderul judeţean al PNL Suceava, Gheorghe Flutur, potrivit agerpres.ro.

''Se arată un procent de participare la vot mai mare decât la ultimul rând de alegeri. (...) Multă lume a înţeles pericolul în care suntem cu PSD-ul şi tentativa lor de a ne scoate din Uniunea Europeană. (...) Blamează în fiecare zi Uniunea Europeană. (...) Există o stare de temere în rândul populaţiei, ce vor să facă pesediştii cu România. (...) Am văzut două Românii. O Românie care de 1 Decembrie cu preşedintele statului a fost la Alba Iulia şi am sărbătorit şi una care mergea la Focşani. Am văzut o Românie care s-a întâlnit la Summit-ul cu toţi liderii europeni la Sibiu şi am văzut o refugiere a lui Dragnea şi a echipei lui la Iaşi. Şi oamenii întreabă: ce e asta? Păi nu noi suntem vinovaţi, PNL-ul şi nici preşedintele Klaus Iohannis, că i-au exmatriculat din rândul socialiştilor europeni fraţii lor, socialiştii. (...) Sunt argumente care ne fac să credem că România a înţeles foarte clar că trebuie să vină la vot şi că PSD-ul este în cădere liberă", a spus Flutur.

Totodată, Flutur a subliniat că nu-l ''îngijorează'' ascensiunea USR-PLUS, pentru că ''adversarul nostru'' este PSD, pentru că ''a pus gând rău'' României.

''Programele PNL sunt pentru progres, pentru drumul spre Europa, ale celor din PSD... am văzut că au alte gânduri. Că apar şi alte partide, important e să ne regăsim în drumul spre Europa şi de aceea nu ne interesează şi nu ne îngrijorează'', a spus Flutur.

Întrebat fiind de ce europarlamentarii liberali nu au făcut demersurile pentru aderarea României la Spaţiul Schengen în mandatul acesta, Flutur a motivat cu faptul că PSD ''atentează'' la statul de drept.

"Contează să trimiţi şi o echipă mai consistentă ca număr. (...) Avem o echipă foarte bună şi acum, dar când acasă la tine ai pe cineva lăsat la butoane care nu-ţi respectă statul de drept, cel de-afară se uită şi dacă acasă la tine geamurile sunt sparte, prin curte nu-i măturat, dai drumul la câine şi muşcă vecinii, e normal ca ăia să-ţi spună: leagă-ţi câinele", a spus Flutur.

El a apreciat faptul că a funcţionat statul de drept în guvernarea PSD, în cazul pesedistului Radu Mazăre, dar vrea ca aceste lucruri să se întâmple ''nu cu hopuri şi cu sughiţuri, ci să fie o chestiune normală".