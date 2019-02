Gheorghe Funar, declarații EXPLOZIVE: 'Dacian Cioloș a fost în conducerea PUNR. Nu știu de ce se dezice'

După ce Dacian Cioloș a negat vehement că ar fi fost membru într-un alt partid politic în afară de PLUS, Gheorghe Funar a declarat marți, la Antena3, că fostul premier a făcut parte din PUNR și nu înțelege de acesta se dezice de fostul partid.

„Începând cu anii 1990, când eu am fost ales președinte al partidului(...), PUNR s-a bucurat de o foarte mare încredere. (...) Dacian Cioloș mi-a fost student, când eram prodecan la Facultății de Horticultură. El a fost liderul studenților din anul lui de studiu. Am colaborat foarte bine cu el. După studenție a venit la mine și mi-a spus că este șomer și mi-a zis să-l ajut să lucreze undeva. A doua zi l-am angajat la Primăria Cluj-Napoca. (...) Marea majoritatea a intelectualității din acea perioadă au făcut parte din Vatra Românească și PUNR, care era brațul politic al dreptei românești. Din câte îmi amintesc, Dacian Cioloș a fost unul dintre tinerii care s-a remarcat și a fost ales de către colegii lui în structurile de conducere la Vatra Românească și PUNR. Nu știu de ce acum neagă participarea lui la PUNR. Eu mă mândresc că am fost printre fondatori și am activat și în Vatra Românească, și în PUNR”, a spus Funar la Antena3.