Gheorghe Hagi, după victoria cu Voluntari: 'Nu am făcut un joc bun, era al treilea meci. Eram destul de lenți, de previzibili'

Gheorghe Hagi, managerul tehnic al echipei FC Viitorul, s-a arătat foarte fericit de victoria obținută de echipa sa, luni seara, pe terenul formației FC Voluntari, scor 2-1. Hagi spune că l-a felicitat pe tânărul Louis Munteanu, care a adus succesul constănțenilor prin golul marcat pe final, potrivit Mediafax.

"Acesta e fotbalul - suferință, bucurie. Cam asta e. Sunt bucuros că am luat trei puncte norocoase. Nu am făcut un joc bun, era al treilea meci. Eram destul de lenți, de previzibili. Voluntariul a fost foarte bună pe contraatac, ne-au surprins, dar am avut șansă multă. I-am felicitat pe jucători, i-am pupat pe toți. Am fost inspirat cu Louis și cu Riva (n.r. - Rivaldinho). Toate victoriile sunt importante, sunt frumoase, fericirea e mare. Așa e fotbalul, unul râde, altul plânge. Voluntariul merita mai mult în seara asta, dar Căbuz ne-a salvat. Am avut o săptămână grea, am jucat la 3 zile. Au fost jucători accidentați, care au revenit după o lună, după două luni, n-a fost ușor. Mă bucur că a venit această victorie, mai ales înaintea acestui meci foarte greu de acasă (n.r. - cu FCSB, etapa următoare). Am simțit că Iancu nu mai era proaspăt și mă bucur că l-am băgat pe Louis", a declarat Hagi, la Digi Sport.

Ulterior, Hagi și-a exprimat nemulțumirea față de modul în care Liga Profesionistă de Fotbal a programat meciurile echipei sale.

"Ganea vine după accidentarea la genunchi, a făcut antrenamente cu noi. Mi-am asumat anumite riscuri pentru că echipa era obosită, au fost trei meciuri într-o săptămână. Când am ieșit campioni, din trei în trei zile câștigam toate meciurile. Din ce am văzut în săptămâna asta, e greu să jucăm din trei în trei zile. Calendarul a fost incredibil făcut, nu am cum să nu scot în relief, pentru că nimeni din club nu a vorbit despre asta. Astra a avut șase zile pauză, noi am avut trei. E normal să fie mult mai proaspeți decât noi, dar asta e. Nu e normal!", a mai spus Hagi.

FC Viitorul s-a impus pe terenul lui FC Voluntari, luni, scor 2-1, în runda cu numărul 20 din Liga 1. Ilfovenii au deschis scorul în minutul 66, prin Struna, însă constănțenii au întors rezultatul prin Rivaldinho și Munteanu, care au punctat în minutul 70, respectiv 88. Echipa lui Gheorghe Hagi ocupă locul 3 în Liga 1, cu 35 de puncte.