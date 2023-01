Gigel Lazăr (Federația Neguvernamentală Antidrog): Antidrogul din Romania in colaps de 15 ani!

”Ministerul Afacerilor Interne, Romania coordonator national al politicilor de combatere, prevenire, evaluare, consiliere antidrog, adica un fel de eu centrez, eu dau cu capul, solutionez contestatiile chiar si apelul, dupa de a avut 8 directori interimari in 4 ani la Agenția Națională Antidrog si in pofida Hotararii de Guvern privind Programul de Interes National, nu stie ce suma are alocata pentru prevenire si asistenta in anul 2023. Federatia Neguvernamentala Antidrog opineaza ca deja discutam de grave consecinte la siguranta nationala, de diletantism in materie si Guvernul României trebuie sa priveasca cu multa seriozitate existenta a peste 1 milion de consumatori ocazionali de droguri in Romania conform chiar Raportului Observatorului Roman. Se ascund realitati crunte tocmai de cei ce au menirea de a preveni si combate traficul si consumul si toate in detrimentul societatii. Totul inseamna imagine institutionala si nimic concret in materie de politici publice. Un singur director inimos nu poate face minuni.

Trist si revoltator iar parintii sunt singuri in acest joc ce dureaza de peste 15 ani, Agenția Națională Antidrog nu are resurse, logistica sa contracareze fenomenul dar au peste 200 angajati...!

Separati stimati guvernanti lucrurile, combaterea clar la Ministerul Afacerilor Interne, Romania dar prevenirea, evaluarea, consilierea trebuiesc concentrate intr-o Agentie in cadrul Guvernului si nu la un minister de coercitie!”, susține Gigerl Lazăr, președintele Federației Neguvernamentale Antidrog pe pagina sa de facebook.