Gigi Becali a dezvăluit cine este afaceristul care vrea să cumpere FCSB: are legături cu CSA Steaua

Latifundiarul Gigi Becali a dezvăluit faptul că a primit deja o ofertă pentru cumpărarea FCSB. Omul de afaceri Simion Apreutese este interesat să cumpere FCSB sau măcar o parte din acțiuni.

Numele lui Simion Apreutese este cunoscut în fotbalul românesc. El apare ca sponsor al Academiei CSA Steaua, iar în vara trecută a încercat să cumpere clubul de fotbal UTA Arad.

„Am avut ieri o negociere, a venit omul, un român, care vrea să dea 25 de milioane pe echipă. I-am zis că alta este situația. Dacă iau campionatul, costă 40, dacă nu-l iau rămâne 25.

Este un om de afaceri român, cică are 3.000 de angajați, firme în Franța, Germania, Spania, Italia. Așa mi-a zis.

Tranzacția s-ar face imediat, omul dă banii pe loc, pe toți, și asta e. A zis: «Dacă nu vrei să mai vinzi, îți dau 10 milioane, intru și eu cu 20-25%».

Nu sunt frații Dedeman (n.r. - Dragoș și Adrian Pavăl). Știți cine este? Cred că-l știți. Întrebați-l pe Ilie Dumitrescu cine este, că el l-a adus. Este un băiat din Arad”, a precizat Gigi Becali la Fanatik.

Întrebat ulterior dacă este vorba despre Simion Apreutese, Becali a confirmat: „Da, da, da”.

Becali vrea 40 de milioane, dacă FCSB câștigă titlul

„Am revenit în lupta la titlu. Eu acum dau interviu ăsta pentru că… Eu de fapt am terminat, doar că am un client cu care negociez. Am 25 de milioane, a zis că dă 25 de milioane, dar am zis că dacă iau campionatul nu mai vreau pentru că pot să iau 40 – 50. Dacă sunt campion pot să ai 40 de milioane. Negociez cu el ca să iau 40 de milioane pe echipă dacă ies campion, dacă nu o să iau 25. Contează asta foarte mult”, a spus Gigi Becali.