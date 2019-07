Gigi Becali anunță noi tranferuri la FCSB - Ionuț Vână și Thierry Moutinho

Gigi Becali a declarat, joi, că jucătorii Ionuţ Vână şi de la FC Viitorul şi portughezul Thierry Moutinho, fost la CFR Cluj, vor evolua la FCSB, potrivit news.ro.

"Vînă e sută la sută, e aici şi m-am înţeles cu el. Dar cu Moutinho, dacă zice MM că da, aia e misiuena lui MM. Eu am vrut să-l iau pe Moutinho când era la CFR şi acum că nu l-am văzut la ei, l-am întrebat pe MM unde e, mă, . Zice MM că a rămas liber. Păi pe ăla vreau eu să-l iau. Şi am negociat, a cerut prima dată nişte sume... Pe Vână trebuia să-l iau mult mai demult, dar tot mai m-au ţinut alţii, m-au sfătuit că nu, că nu, până când am zis ia, hai să iau hăţurile şi să nu mă mai iau după nimeni. El deja l-a învăţat Hagi, îl iau învăţat deja. Ştie abecedarul, ştie 4-3-3. Nedelcu ştie, îl iau pe Vână şi gata. Iau şi fundaş stânga, dar s-a sucit Gică, dar o să-şi revină el, cu De Noojer. Eu aştept, nu mai fac ca vremuri. Hai să luăm repede, să luăm la cantitate, că nu e o problemă, că vine la FCSB fără palmares. Florin Ştefan este o opţiune numai că nu mă mai grăbesc. Muncesc încet, liniştit, cu răbdare. Tănase e şi impresar, mă consult cu el în ficare zi. Singurul post care nu e dublat la noi este postul lui Florinel Coman, toţi ceilalţi sunt dublaţi. Vreau un atacant în stânga, care este . Şi dacă e , îmi ajunge. Nu am nicio ofertă (n.r. - pentru jucătorii de la FCSB), a fost nişte discuţii la început, dar nu mă interesează oferte, pentru că eu nu fac fotbal pentru oferte. Eu le măresc salariile şi îi ţin până fac 23 de ani, îi mai ţin doi ani şi îi vând după aia cu o sută de milioane. Sau pot să-i dau gratis dacă nu muncesc. Pot să zic că dau o sută de mii ca să scap de ei", a declarat Becali, la Digi Sport.

La ProX, Becali a afirmat că FC Viitorul va primi pentru Vână suma de 750.000 de euro, iar gruparea patronată de Gheorghe Hagi va primi şi zece la sută dintr-un viitor transfer.