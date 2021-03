Gigi Becali are o strategie atunci când vorbeşte de arbitraje, spune Edward Iordănescu: 'Din păcate, cred că strategia a avut impact'

Tehnicianul echipei CFR Cluj, Edward Iordănescu, a declarat, joi, că Gigi Becali are o strategie atunci când vorbeşte de arbitraje, pe care o pune în aplicare cu succes. El a menţionat, după ce Becali a spus că “a făcut Dumnezeu dreptate” referindu-se la cazurile de coronavirus de la CFR Cluj, că va avea grijă ca jucătorii săi să ştie de această afirmaţie şi să răspundă pe teren.

Întrebat dacă pot influenţa declaraţiile anumitor conducători prestaţiile arbitrilor, Iordănescu a răspuns: “Sper că nu. Îmi doresc să cred că nu se va întâmpla. Îl cunosc pe patronul FCSB foarte bine, îl respect mult. Sunt foarte multe lucruri foarte bune pe care domnia sa le-a produs în fotbal. Îl respect pentru actele deosebite de caritate, ştiu eu de foarte multe gesturi frumoase pe care le-a făcut şi presa nu le ştie. Şi este un strateg foarte fin, iar ce a făcut în ultima perioadă face parte din strategia dânsului. Nu este întâmplare că după meciul în care efectiv am fost decapitaţi acasă, cu Voluntari, din greşeli sunt sigur neintenţionate ale arbitrului de la acea partidă, a doua zi iese şi face presiune şi vâlvă şi aduce aminte de un episod de acum patru luni, cu henţul de la Camora, care şi acolo cred că ne face o nedreptate. A făcut toată această strategoie să mute atenţia şi din păcate cred că a avut impact. Au avut jocuri în care au fost arbitraţi foarte bine. Îmi pare rău pentru cei de la Gaz Metan Mediaş, pentru că am văzut prin ce au trecut la jocul de la Bucureşti. Cred că nu e o întâmplare nici trimiterea mea în tribună, tot la presiunile continue făcute la televizor. Şi-a dorit în mod clar să creeze o imagine artificială, că CFR-ul a fost avantajată, care nu are legătură cu realitatea. Uitaţi-vă pe statistici şi o să vedeţi nişte surprize interesante. Mă aştept la o brigadă europeană, cu manieră europeană”, potrivit news.ro.

În ceea ce priveşte declaraţia lui Becali legată de cazurile de Covid-19 de la CFR Cluj, Iordăneswcu a spus că l-a suprins. “Doresc sănătate jucătorilor de la FCSB, tuturor jucătorilor, trăim vremuri dificile şi trebuie să fim aproape unii de alţii şi să ne susţinem. M-a lăsat un pic fără glas afirmaţia dânsului. Eu îmi doresc să avem în faţă cel mai bun 11 al FCSB-ului. M-a întristat un pic când am auzit acea afirmaţie şi vă garantez că o să am grijă ca băieţii noştri să ştie de această afirmaţie şi să vedem cum o să răspundă pe teren”, a afirmat tehnicianul.

Edward Iordănescu este de părere că meciul dintre CFR Cluj şi FCSB este un adevărat derbi, în care nu există o favorită. “Este un joc deschis oricărui rezultat. Dacă aş spune altceva ar însemna să fiu ipocrit. Rămân la părerea totuşi că întâlnim cea mai bună FCSB din ultimii ani buni, o echipă care a crescut foarte mult, cu mulţi jucători talentaţi, care s-au maturizat între timp. Majoritatea au făcut pasul de la mari promisiuni la certitudini. Dar şi noi avem atuurile noastre. Ne aşteptăm la un joc foarte greu. Cred că ei au avantajul terenului propriu şi mai mult decât atât este avantajul faptului că noi avem probleme medicale destul de importante şi suntem un pic limitaţi ca soluţii. Echipa CFR-ului în momentul de faţă traversează o perioadă foarte bună şi trebuie să facem un joc extrem de exact. Venim după cinci jocuri fără gol primit, dintre care patru au fost victorii. Îmi doresc să prelungim perioada foarte bună”, a menţionat antrenorul clujenilor.

Săptămâna trecută, Gigi Becali a declarat la Pro X, cu referire la cazurile de infectare cu coronavirus de la CFR Cluj, că “a făcut Dumnezeu dreptate”. “A făcut Dumnezeu dreptate şi la CFR Cluj. Cum am făcut eu şi puşcărie.. Mai devreme sau mai târziu face Dumnezeu dreptate peste tot. Mâna lui Mario Camora, henţ-urile tot.. ei plătesc acum. Mâna lui Camora nu o uit toată viaţa mea. Nu ai cum aşa ceva. A văzut cel de Sus. Tot. Băi Edi.. nu se poate. Punctele furate cu Kovacs sunt ale mele, nu au fost punctele CFR-ului. Le-au furat. Totul inventat. Asta este pură mizerie”, a afirmat el.

Meciul FCSB – CFR Cluj este programat vineri seară, la ora 20.30, în etapa a XXVIII-a a Ligii I.