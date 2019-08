Gigi Becali îl anunță antrenor la FCSB pe Devis Mangia și șterge pe jos cu Bogdan Andone: 'Credeam că are bun simţ şi e băiat de calitate'

Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat, după ce Bogdan Andone a demisionat, că îl va contacta pe italianul Devis Mangia, fostul antrenor al CSU Craiova, pentru a prelua echipa bucureşteană.

"Eu o văd ca demnitate, omul are bun simţ şi a plecat omul. Îmi pare rău de el, că e om de calitate, dar era pălăria prea mare pentru el, n-ai ce să faci", a spus Becali, la ProX.

După ce i s-a transmis că Andone l-a acuzat că din cauza lui nu a putut face nimic la echipă, Becali a răbufnit: "Eu credeam că are bun simţ şi e băiat de calitate, dar acum mai şi vorbeşte aiurea. Am decis eu antrenamentele, am decis eu să facă ruptură musculară jucătorii? Dacă nouă jucători fac ruptură musculară, sunt eu vinovat? Le-am făcut eu anternamentele, am venit eu vreodată la antrenamente să spun cum se face? De s-au rupt nouă jucători. Bate câmpii!".

Principalul favorit de a-l înlocui pe Andone este Devis Mangia.

"Dau şi eu nişte telefoane, fac rugăciune şi după rugăciune, mâine la liturighie, la biserică, "Doamne, dă-mi înţelepciune pe cine să pun antrenor. Că nu fac fără rugăciune nimic. Cer de la Domnul. El (n.r. - Mihai Stoica) mi-a zis de Mangia. Am vorbit noi astăzi, înainte de meci... Ăsta, Andone, e băiat bun, dar la un moment dat terbuie să punem antrenor. Am vorbit înainte de meci de Mangia, dar nu ne-am gândit de astăzi. Ne gândeam că la un moment dat trebuia să punem antrenor. MM mi-a spus că Gică (n.r. - Hagi) i-a spus unui prieten de-al nostru, adică lui Teia, că singurul antrenor cu care s-a luptat tehnic a fost Mangia. . Gică îmi transmitea prin Teia ce antrenor să iau, asta acum câteva luni. O să-l luăm în calcul. Toată noaptea o să vorbim, o să fac şi rugăciune, nu mai dorm acum", a precizat Becali.

Antrenorul Bogdan Andone a demisionat de la FCSB după 2-3 cu Alaşkert, în Liga Europa.

"Şi ca jucător am fost serios şi responsabil, aşa îmi fac şi meseria de antrenor. Tocmai de aceea nu accept pe un teren de fotbal să fiu huiduit pentru nişte decizii pe care nu le iau eu. Am încercat să-i spun patronului depsre problemele existente în ultima perioadă, dar e echipa lui, doar el decide, aşa că nu mai ce să fac la această echipă. Aşa că mă opresc aici în relaţia mea cu Steaua, nu ţin de scaun nu mă intersează banii, mă interesează să pot să-mi fac meseria cum vreau eu, să pot să muncesc pentru ceea ce cred eu. Ţin să le mulţumesc oamenilor care au avut încredere în mine, îmi pare rău că nu am avut timpul necesar să le demsonstrez că am avut dreptate, că filozofia mea este o flozofie bună. În primul rând vreau le mulţumesc jucătorilor, sunt deosebiţi, cu caractere extraordinare, am avut o relaţie foarte bună cu ei, vreau să le transmit să aibă încredere că pot califica această echipă în grupele Europa League. Ştiţi care sunt deciziile pe care le iau antrenorii de la FCSB... Nu am vrut să las echipa după meciul cu Botoşani, pentru că ştiam că este timpul scurt, echipa era dărâmată după acea înfrângere, nu am vrut să las echipa înaintea unui meci de Europa League şi am încercat să-i ţin montaţi pe jucători pentru meciul din această seară pentru această calficare pe care am obţinut-o cu greu", a spus el, în conferinţa de presă organizată după meci.

FCSB a fost învinsă, joi, la Giurgiu, cu scorul de 3-2 (3-1), de Alaşkert Erevan, în manşa secundă a turului al doilea preliminar al Ligii Europa. În tur, FCSB s-a impus cu 3-0 şi, în faza următoare, va evolua cu echipa cehă Mlada Boleslav, primul meci disputându-l pe teren propriu, la 8 august, iar returul al 15 august.