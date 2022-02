Gigi Becali a dezvăluit cum îl tachinează pe patronul FC Botoșani: Când pierde Botoşaniul îi trimit eu mesaj: Felicitări pentru victorie!

Patronul FC Botoşani, Valeriu Iftime, a declarat, joi, că nu îi convine faptul că patronul FCSB, Gigi Becali, l-ar fi prostit la transferul mijlocaşului Malcom Edjouma. FCSB l-a cumpărat pe Edjouma cu 330.000 de euro, iar Becali a afirmat că ar fi plătit 900.000 de euro.

"(n.r. - despre faptul că Becali ar fi dat 900.000 de euro) După război... El e simpatic, aşa. A spus că de când a venit în fotbal... (n.r. - că nu a mai văzut aşa jucător) E fotbalul lui, fotbalul nostru e altu. Fotbalul domnului Becali şi fotbalul fotbal e altul. Sunt lucruri complet diferite. În fotbalul dumnealui e primul om pe care l-a văzut. Nu e chiar chiar aşa. E fotbalist bun, educat în Belgia, Franţa, are nişte calităţi execpţionale, eu sper să reziste la presiunea de acolo. S-ar putea să poată, pentru că are totuşi o cultură occidentală de fotbalist şi să-i ajute să facă echipă bună. Ar fi extraordinar să rămână acolo, să joace bine, să intre în cupele europene, să-mi dea şi mie nişte bani. Asta e viaţa! Câtă minte îţi trebuie (n.r. - despre Becali) ca să faci o aşa afirmaţie? Că dădea mai mult, că nu am cerut, ce Dumnezeu? Eu nu am vorbit cu dumnealui prea mult, eu am spus o sumă şi am tăcut, după care a lucrat altcineva cu dumnealui, nu eu. Eu mi-am văzut de treaba mea, nu am timp să fac lucrurile astea încontinuu. Cum să spui că dădeai mai mult? Dar îmi place că e pitoresc şi uitaţi ce subiecte creează. Bravo, dumnealui dacă m-a prostit! Ce pot spun? Nu sunt mulţumit că m-a prostit, dacă m-a prostit. Dar la bani e greu... De la chiaburi iei banii greu. Chiaburii, nababii ăştia sunt zgârciţi, de aceea au bani. Dacă nu erau zgârciţi nu mai aveau atâţia bani", a declarat Iftime, la ProX, adăugând că Dawa nu este de vânzare în acest moment, relatează News.ro.

Iftime a comentat şi afirmaţiile lui Becali, conform cărora Marius Croitoru este pe lista de antrenori a lui Becali.

"Pe Croitoru îl văd antrenor la orice echipă mare într-un viitor apropiat, inclusiv FCSB, dar cred că filozofia lui de fotbal care produce spectacol trebuie ajutată de mai mulţi factori. Dar eu îl văd antrenor la echipe mari în câţiva ani. El învaţă fotbalul din toate sursele care există. Nu ştiu însă dacă e cea mai bună chimie între Marius şi domnul Becali", a spus Iftime.

La ProX a intervenit şi Gigi Becali, care a spus că a glumit că ar fi plătit aproape un milion de euro pe Edjouma.

"Aşa îmi place mie să-l tachinez pe Iftime. Dacă el tot timpul mă critică pe televizor, în interviuri. Mi-a zis MM: Am zis: Măi, Mihai, e un om bun, plăcut'. Îmi place de el şi atunci îl tachinez. Când pierde Botoşaniul îi trimit eu mesaj: Eu îl tachinez, pentru că ţin la el, îmi place ca om. I-am spus că dădeam 8-900.000 ca să-l tachinez, să-l enervez. E posibil să fi dat, să spunem, 400.000 poate dădeam, mai mult nu dădeam. E posibil să fi dat mai mult, nu ştiu. Cert este că jucătorul ăsta este un jucător pe care eu îl caut de 20 de ani şi nu am găsit niciunul până acum", a spus Becali, joi.

Patronul FCSB, Gigi Becali, s-a declarat, miercuri, entuziasmat după transferul mijlocaşului Malcom Edjouma de la FC Botoşani.

"I-am spus (n.r. - lui Valeriu Iftime): 'Îţi dau 300.000 şi pe jucătorul ăsta, pe Haruţ'. Că eu voiam pe Haruţ... împrumut. M-am gândit că dacă îl dau pe Haruţ o să aibă fundaş dreapta, că dacă joacă cu ăla (n.r. - Braun, care va ajunge la CFR Cluj la finalul sezonului) fundaş dreapta... Braun este al lui CFR. A jucat bine (n.r. - cu CFR Cluj), dar în play-off nu mai joacă aşa bine. L-am pus pe cineva să mai tragă de bani de la el, pe un impresar. Şi a zis Eram hotărât să-l iau. Nu am fost niciodată atât de bucuros de un transfer, ca de transferul ăsta. De ce? Pentru că am visat de 20 de ani un jucător, un mijlocaş înhizător care să urce cu mingea la picior, să dribleze, am visat un jucător d-ăsta şi nu l-am găsit niciodată. Niciodată nu am fost aşa de bucuros ca acum! Niciodată nu am vrut atât de mult un jucător! Niciodată nu am avut atâtea emoţii până să fie semnătura gata! Nici acum nu-mi vine să cred că un jucător ca ăsta, la 26 de ani, nu l-a văzut nimeni şi a ajuns la mine! Nu-mi vine să cred!", a declarat Becali, miercuri, la Digi Sport.

Patronul FCSB l-a lăudat pe antrenorul FC Botoşani, Marius Croitoru, cel care l-a descoperit pe Edjouma, tehnician despre care a spus că e pe lista lui cu viitori antrenori ai echipei.

"El are ceva special, are un dar, un dar special, care nu putem să ne dăm seama ceea ce face el. Are el un dar special, de la Dumnezeu, adică. Nu glumesc nimica. Nu se poate să tot iei jucători, să-i tot vinzi încontinuu şi echipa ta să nu joace spre Divizia B. Nu se poate aşa ceva. A mai fost ăla, Keita, l-am vrut şi nu am putut să-l iau. Tu tot îi vinzi şi scoţi alţii! Este un dar special al lui. Ceea ce face el numai el poate. A fost şi el pe listă, cu Poenaru. Poenaru şi cu el sunt pe lista mea ca viitori antrenori", a adăugat Becali.

Mijlocaşul francez Malcom Edjouma, în vârstă de 25 de ani, a fost transferat de la FC Botoşani la FCSB.

Edjouma va mai rămâne la Botoşani o săptămână, pentru a mai juca două etape şi ajuta actuala echipă să prindă un loc de play-off.

În acest sezon, fotbalistul a disputat 20 de partide în Liga I pentru FC Botoşani şi a marcat patru goluri. În România, Edjouma a mai jucat la FC Viitorul în prima jumătate a anului 2020.