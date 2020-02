Gigi Becali: 'Vintilă, dacă vrea - jur că spun purul adevăr şi aşa va fi - poate să stea la FCSB până la adânci bătrâneţi'

Omul de afaceri Gigi Becali a declarat, joi, că antrenorul Bogdan Argeş Vintilă poate rămâne antrenorul echipei FCSB "până la adânci bătrâneţi", potrivit news.ro.

"Vintilă, dacă vrea - jur că spun purul adevăr şi aşa va fi - poate să stea la FCSB până la adânci bătrâneţi, cât vrea el. Nu am mai spus aşa, aici este vorba de altceva. E altceva la Vintilă, dar nu vreau să vă spun pentru că după aia mă luaţi la mişto, râdeţi de mine. El antrenor poate sta toată viaţa lui (n.r. - la FCSB). Nu are rost să spun de ce pentru că după aia nu mă înţelegeţi. Jur! O să vedeţi", a spus Becali, la Digi Sport.

Patronul FCSB vrea să-l vândă în continuare pe atacantul Harlem Gnohere.

"Nu iau niciun atacant. Nu mai iau, am lua şase jucători, nu mai iau decât tot ce înseamnă copil din Roâmnia. Eu vreau peste 5-6 ani să vând jucători de sute de milioane, de miliarde. Dacă pleacă (nr. - Gnohere)? Dar nu pleacă! Dacă pleacă o să trebuiască să luăm. Dar nu pleacă, nu vezi că nu pleacă? Eu am cerut doar 800.000 pe el. Nu vrea să dea nimeni. Îl dau eu şi mai ieftin. Nu vreau să scap, de ce să spun aşa ceva? Dacă voiam să scap, îi spuneam: ia, du-te! Ştiţi cum fac eu. Planici mai are un an de contract. Dacă vrea să plece, să-l cumpere cineva. Nu-l dau gratis pe Planici. Dacă vrea cineva să-l cumpere, să dea un milion pe el", a precizat Becali.

El a spus că o victorie obţinută, joi, în meciul cu FC Voluntari nu îi sporeşte echipei FCSB şansele la titlul: "La fotbal ai emoţii cu orice echipă, dar nu ar trebui să avem. Dacă nu batem pe Voluntari, atunci ce să mai avem pretenţii la campionat. La titlu nu prea avem şanse nici dacă câştigăm (n.r. - cu Voluntari), dar să vedem ce vrea Domnul. E mai puternică CFR, ce vrei să zic?"

FCSB va evolua, joi, de la ora 20.00, în deplasare, cu FC Voluntari, într-un meci restanţă din etapa a XVIII-a a Ligii I.

Partida ar fi trebuit să se dispute la 30 noiembrie, dar a fost amânată din cauza ploii torenţiale care a făcut ca terenul să devină impracticabil.