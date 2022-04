GRAMMY 2022 `We Are` de Jon Batiste, cel mai bun album al anului (Video)

"We Are", al artistului Jon Batiste, a câştigat gramofonul de aur pentru cel mai bun album al anului la cea de-a 64-a ediţii care s-a desfăşurat duminică seară la MGM Grand Garden Arena din Las Vegas, relatează EFE şi AFP.

Pianist virtuoz dar şi multi-instrumentist, dirijor, activist pentru drepturile civile şi compozitor laureat cu Oscar, talentatul jazzman afro-american Jon Batiste este marele favorit al celei de-a 64-a ediţii a Premiilor Grammy , cu 11 nominalizări în total.Descendent al unei familii de muzicieni din New Orleans, Jon Batiste are doar 35 de ani, dar a înregistrat cu cele mai mari nume americane din industrie, de la Stevie Wonder la Prince sau la legenda muzicii country Willie Nelson.Acest muzician de geniu este totodată directorul de creaţie al Muzeului Naţional al Jazzului din Harlem şi a primit anul trecut un Oscar, un Glob de Aur şi un premiu Bafta pentru coloana sonoră a filmului de animaţie Pixar "Soul".La categoria cel mai bun album al anului aspirau de asemenea "Love For Sale" - Tony Bennett & Lady Gaga; "Justice (Triple Chucks Deluxe)" - Justin Bieber; "Planet Her (Deluxe)" - Doja Cat; "Happier Than Ever" - Billie Eilish; "Back Of My Mind" - H.E.R.; "Montero" - Lil Nas X; "Sour" - Olivia Rodrigo; "Evermore" - Taylor Swift, "Donda" - Kanye West.