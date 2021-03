Grammy2021/ Justin Bieber a câştigat un Grammy la o categorie dedicată muzicii country

Justin Bieber a câştigat duminică seară un premiu Grammy la categoria cea mai bună interpretare a unei piese country pentru un duo/formaţie, pentru colaborarea cu duetul Dan + Shay la piesa "10,000 Hours", transmite DPA preluat de agerpres.

Starul de origine canadiană, în vârstă de 27 de ani, a luat decizia de a nu participa la ceremonia din acest an după ce s-a alăturat corului de critici la adresa Recording Academy.



Justin Bieber a câştigat primul său Grammy în 2016, impunându-se la categoria dedicată muzicii dance cu piesa "Where Are U Now", în colaborare cu Diplo şi Skrillex.



Anul acesta a mai fost nominalizat la categoriile cel mai bun album pop - "Changes" - şi cea mai bună interpretare pop solo cu piesa "Yummy" de pe acest album.



În luna noiembrie, Bieber a criticat procesul de nominalizare pentru premiile Grammy într-o postare pe Instagram, acuzând The Recording Academy pentru lipsă de transparenţă.



"Changes a fost şi este un album R&B. Nu este recunoscut ca un album R&B, ceea ce mi se pare foarte ciudat", scria el.



Un alt muzician, The Weeknd, a declarat că nu înţelege de ce nu a primit nicio nominalizare, chiar dacă hitul său "Blinding Lights" a cucerit topurile de specialitate.



Justin Bieber a câştigat şi un Grammy latino în 2017 pentru remixul la "Despacito" alături de Luis Fonsi şi Daddy Yankee.



La rândul lor, Dan + Shay mai au în palmares două premii Grammy.