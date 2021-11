Grigore Leșe, dezgustat de mediatizarea decesului artistului Petrică Mâțu Stoian: 'Moartea vine o singură dată. Fricile în fiecare zi'

Artistul Grigore Leșe a povestit recent cum era să moară acum câteva luni. A fost nevoie ca medicii să intervină de urgență pentru a fi salvat. Leșe spune că totul a apărut după un tratament la o clinică medicală privată (mai multe aici). Leșe a făcut acele declarații în contextul decesului artistului Petrică Mâțu Stoian. Grigore Leșe se arată dezgustat de modul în care a fost comentat cazul lui Petrică Mâțu Stoian.

„Moartea vine o singură dată. Fricile în fiecare zi. (...) Eu nu mă las. Da, am fost la un tratament și poate nu îmi era mie potrivit. A fost un tratament la băi. Eu am mers să mă odihnesc. Am avut șase concerte pe zi. Am ajuns la Târgu Lăpuș la mama și am mers și eu. Am întâlnit un medic senzațional, Ferenc Ionuț, om senzațional. Am făcut un tratament și o intervenție. Dar asta nu înseamnă că trebuie să facem o poveste mediatică. Sunt foarte bine, sănătos și Dumnezeu să mă țină să pot hori. Au scos vorbe despre mine că am avut Covid-19: n-am avut! În pandemie m-am retras. Pe lângă cântat eu mai și scriu. Am scris o carte. Am lucrat, m-am adunat în mine: cine ești tu, Leșe?”, a spus Grigore Leșe, la emisiunea România 9, de la TVR, moderată de Ionuț Cristache.

„În jurul înmormântării de la Craiova s-a vorbit prea mult și au fost exagerări (...). Am fost deranjat de zgomotul de fond, a fost prea mult”, a conchis Leșe, la TVR.

