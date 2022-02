Grupul Bosch a obţinut o creştere semnificativă a vânzărilor şi rezultatelor sale în 2021, în creștere cu 10%

Grupul Bosch a realizat anul trecut venituri totale din vânzări de 78,8 miliarde de euro, în creştere cu 10%, şi un profit înainte de dobânzi şi impozite (EBIT) din operaţiuni de 3,2 miliarde de euro, conform news.ro.

"Grupul Bosch a obţinut o creştere semnificativă a vânzărilor şi rezultatelor sale în 2021. Conform cifrelor preliminare, vânzările totale au crescut cu 10 procente, atingând 78,8 miliarde de euro. După ajustarea pentru fluctuaţiile cursului de schimb valutar, creşterea vânzărilor furnizorului de tehnologie şi servicii a atins 11 procente. Câştigurile înainte de dobânzi şi impozite (EBIT) din operaţiuni au crescut cu mai mult de jumătate, atingând 3,2 miliarde de euro", anunţă grupul.

Ca atare, marja operaţională preconizată este de aproximativ 4 procente, prin comparaţie cu 2,8 procente din anul anterior.

"Am putut depăşi propriile previziuni în ciuda nenumăratelor provocări, precum costurile suplimentare datorate blocajelor în aprovizionare şi creşterii preţurilor la materiile prime. Succesul comercial a fost puternic susţinut şi de solidaritatea din perioada de distanţare socială. Bosch este un pionier tehnologic în multe domenii şi dorim să păstrăm acest rol”, spune Stefan Hartung, preşedintele Consiliului de Administraţie al Robert Bosch GmbH, precizând că grupul vrea să dezvolte în continuare tehnologia care oferă "tehnică pentru o viaţă”, ca urmare a provocărilor actuale.

În acest sens, compania continuă să investească sume mari în domenii de importanţă strategică, inclusiv aproximativ 1 miliard de euro în microelectronică şi electromobilitate, numai în acest an. În acelaşi timp, Bosch se concentrează din ce în ce mai mult asupra parteneriatelor, precum pactul recent anunţat cu Volkswagen în domeniul conducerii automatizate.

Preşedintele Bosch prevede şi că multe ţări vor depune eforturi pentru a se îndrepta către o economie neutră din punct de vedere climatic, pentru a stimula creşterea în viitor.

"Combaterea schimbărilor climatice ne conduce activitatea mai departe – de la soluţii de mobilitate şi automatizare industrială la tehnologie pentru construcţii şi aparate electrocasnice. Iar eficienţa energetică se va îmbunătăţi în continuare datorită conectivităţii şi inteligenţei artificiale”, a declarat Hartung.

Astfel, Bosch a putut creşte vânzările de scule electrice, aparate electrocasnice şi sisteme de încălzire conectate cu 50 de procente - de la 4 milioane de unităţi în 2020, la peste 6 milioane în 2021.

Bosch s-a angajat să respecte obiectivele Pactului verde european. Sectoarele sale de activitate deja implementează diferite măsuri pentru combaterea efectelor încălzirii globale: cu cele 400 de locaţii din întreaga lume, Bosch a obţinut neutraliatea din punct de vedere climatic încă din primul trimestru al anului 2020. Compania planifică să reducă emisiile de carbon de-a lungul lanţului său de aprovizionare - de la achiziţie la utilizarea produsului - cu 15 procente, până în 2030.

"Vânzările din domeniul electromobilităţii sunt la nivel de miliarde. Creştem cu o rată de două cifre şi în cazul vânzărilor de pompe de căldură pentru uz casnic, iar sistemele de acţionare electrice devin din ce în ce mai populare în domeniul tehnologiei industriale”, a afirmat Hartung.

La sfârşitul anului 2021, compania a demarat producţia de semiconductori de putere din carbură de siliciu, care pot extinde autonomia autovehiculelor electrice cu până la 6 procente.

Până în 2024, compania planifică să investească peste 400 milioane de euro în tehnologia SOFC şi alte 600 milioane de euro în celulele de carburant mobile.

Bosch a pătruns şi în sectorul echipamentelor de fabrică pentru producţia de acumulatori. Această afacere are potenţial: conform companiei, piaţa globală de acumulatori creşte cu până la 25 de procente în fiecare an. Alături de Volkswagen, Bosch doreşte să pregătească procese de producţie pentru celule de acumulatori pentru producţia de serie.

"Obiectivul nostru comun este ca un furnizor european să fie lider în materie de costuri şi tehnologie pentru producţia de serie în ceea ce priveşte tehnologia acumulatorilor", afirmă Hartung.

Specialiştii consideră aceste planuri comune ca fiind un pas important pe drumul către mobilitatea neutră din punct de vedere climatic şi producţia în masă de acumulatori sustenabili.

Bosch intenţionează să crească şi să îşi dezvolte poziţia în domeniul dezvoltării de software pentru autovehicule. Sectorul de activitate Soluţii de mobilitate deja echipează autovehicule din întreaga lume cu peste 200 de milioane de unităţi de control care funcţionează cu propriul software, în fiecare an. Compania preconizează că piaţa de software pentru domeniul auto va atinge un volum de aproximativ 200 miliarde de euro până în 2030.

"Bosch se va bucura de o creştere de două cifre pe această piaţă. Aici vom beneficia din plin de transformarea autovehiculelor într-un nod de internet”, a declarat Markus Heyn, noul preşedinte al sectorului de activitate Soluţii de mobilitate şi membru al consiliului de administraţie al Robert Bosch GmbH.

Portofoliul companiei de programe software pentru autovehicule independente de aplicaţii va fi compilat în filiala ETAS, la mijlocul anului 2022. ETAS va oferi programe software de bază pentru autovehicule, middleware, servicii cloud şi instrumente de dezvoltare pentru aplicaţii universale. În acest domeniu, Bosch a încheiat un parteneriat cu Cariad, filiala Volkswagen pentru programe software, la finalul lunii ianuarie 2022.

"Obiectivul nostru este accelerarea procesului de producţie pentru sisteme de conducere automatizată parţial şi total, pentru vehiculele folosite în viaţa de zi cu zi,” a afirmat Heyn.

Bosch investeşte constant în perfecţionarea forţei sale de muncă - peste un miliard de euro în ultimii cinci ani.

"Numai în cadrul diviziei pentru Soluţii Informatice Integrate din Germania avem peste 1.000 de posturi vacante pentru specialişti software”, arată grupul.

Grupul a avut creşteri de vânzări în toate sectoarele de activitate, în ciuda blocajelor în aprovizionare.

Sectorul de activitate Soluţii de mobilitate, care este cel mai mare şi care generează cele mai multe vânzări, a înregistrat o creştere semnificativă, deşi mediul de afaceri din al patrulea trimestru a oprit evoluţiile. Vânzările au crescut cu 7,5 procente, atingând 45,4 miliarde de euro, în ciuda crizei cipurilor, care a avut un impact deosebit de puternic asupra industriei auto. Sectorul de activitate Tehnologie industrială a beneficiat în special de redresarea pieţei de inginerie mecanică şi a obţinut vânzări în valoare de 6,1 miliarde de euro. Acestea reprezintă o creştere de 20 de procente. În sectorul de activitate Bunuri de larg consum, produsele pentru casă şi grădină au fost încă o dată extrem de populare. Cu o valoare de 21 miliarde de euro, vânzările au depăşit semnificativ nivelul din anul anterior. Reprezintă o creştere de 13 procente. Vânzările din sectorul de activitate Tehnologie pentru construcţii şi energie au crescut cu 11 procente, atingând 5,9 miliarde de euro.

În Europa, vânzările au crescut cu 9,3 procente, până la 41,5 miliarde de euro. După ajustarea pentru fluctuaţiile cursului de schimb valutar, rezultă o creştere de 10 procente. În America de Nord, vânzările au atins valoarea de 11,5 miliarde de euro. Creşterea vânzărilor de 6,5 procente ajunge la 10 procente după ajustarea pentru fluctuaţiile cursului de schimb valutar. În America de Sud, vânzările au ajuns la 1,4 miliarde de euro - o creştere de 32 de procente, sau 41 de procente după ajustarea pentru fluctuaţiile cursului de schimb valutar.

În regiunea Asia Pacific, vânzările au crescut cu 12 procente, până la 24,4 miliarde de euro – 11 procente după ajustarea pentru fluctuaţiile cursului de schimb valutar.

La 31 decembrie 2021, Grupul Bosch număra aproximativ 401.300 de angajaţi la nivel mondial. Această creştere de aproximativ 6.700 a vizat în principal Asia Pacific şi Europa; numărul angajaţilor din Germania a rămas stabil, la aproape 131.400. În activităţile de cercetare şi dezvoltare, numărul angajaţilor a crescut cu puţin sub 4 procente, până la 76.300. Numărul dezvoltatorilor de software la nivel mondial era peste 38.000 - o creştere cu aproximativ 4.000 faţă de anul anterior.

Bosch se aşteaptă ca, în 2022, economia globală să crească cu între 4 procente şi 4,5 procente, faţă de aproximativ 5,5 procente în 2021.

"În ciuda progresului impresionant obţinut cu ajutorul vaccinărilor în multe ţări, compania se aşteaptă ca pandemia de Covid-19 să afecteze puternic societatea şi economia şi în anul 2022. În plus, blocajele constante în aprovizionare şi creşterea preţurilor la materiile prime, produsele primare şi transporturi vor avea un impact puternic asupra economiei globale şi vor afecta activitatea multor sectoare, în special în industria auto. Şi creşterea pronunţată a inflaţiei în multe sectoare şi regiuni afectează perspectivele. Cu condiţia ca mediul de afaceri să nu fie afectat în continuare, Grupul Bosch se aşteaptă la o creştere a vânzărilor în 2022 şi obţinerea unei marje operaţionale cel puţin egale cu cele din anul anterior", arată grupul.

Grupul Bosch este prezent în România de 27 de ani şi are aproximativ 8.160 de angajaţi în cinci entităţi. În 2020, Bosch a înregistrat vânzări de 448 milioane de euro pe piaţa din România. Vânzările totale nete, incluzând vânzările companiilor neconsolidate şi livrările interne către companiile afiliate, au atins 1,4 miliarde de euro. Pe lângă centrul de cercetare – dezvoltare din Cluj şi unităţile sale de producţie pentru Soluţii de mobilitate din Cluj şi din Blaj, Bosch mai operează şi o unitate de producţie de tehnologie industrială, localizată de asemenea în Blaj, precum şi un centru de servicii de externalizare a proceselor de afaceri (BPO) în Timişoara. În Bucureşti, Bosch operează un birou de vânzări pentru produsele sectoarelor Soluţii de mobilitate, Bunuri de larg consum şi Tehnologie pentru construcţii şi energie. În plus, o filială a BSH Hausgeräte GmbH, activă pe piaţa electrocasnicelor, are sediul, de asemenea, în capitala ţării.

Grupul Bosch este un lider global în furnizarea de tehnologii şi servicii. Acesta are aproximativ 401.300 de angajaţi în întreaga lume (status la 31 decembrie 2021). Conform cifelor preliminare, compania a generat vânzări de 78,8 miliarde de euro în 2021. Operaţiunile sale sunt structurate în patru sectoare de activitate: Soluţii de mobilitate, Tehnologie industrială, Bunuri de larg consum şi Tehnologie pentru construcţii şi energie. Grupul Bosch cuprinde Robert Bosch GmbH şi cele aproape 440 de filiale şi companii regionale din aproximativ 60 de ţări. Prin includerea partenerilor comerciali şi de service, reţeaua globală de producţie, inginerie şi vânzări Bosch acoperă aproape toate ţările din lume. Cu cele peste 400 de locaţii din lumea întreagă, Grupul Bosch a fost neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon încă din primul trimestru al anului 2020. Baza pentru viitoarea creştere a companiei este puterea sa inovatoare. În cele 128 de locaţii din lume, Bosch are aproximativ 76.300 de angajaţi în cercetare şi dezvoltare, dintre care peste 38.000 sunt ingineri software.

Compania a fost înfiinţată în 1886 la Stuttgart de către Robert Bosch (1861-1942), sub denumirea „Atelier de mecanică fină şi inginerie electrică”. Nouăzeci şi patru de procente din acţiunile Robert Bosch GmbH sunt deţinute de fundaţia caritabilă Robert Bosch Stiftung GmbH. Restul de acţiuni sunt deţinute de Robert Bosch GmbH şi de o companie deţinută de familia Bosch. Majoritatea drepturilor de vot sunt deţinute de Robert Bosch Industrietreuhand KG, un trust industrial. Funcţiile de conducere antreprenorială ale grupului sunt îndeplinite de acest trust.