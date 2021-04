Scandalul gunoaielor din Sectorul 1: Romprest a trimis Guvernului o notificare în care acuză nereguli / DOCUMENT

Compania Romprest a trimis Primăriei Sectorului 1, Primăriei Generale, Prefectul Capitalei, premierului, SGG-ului și Ministerului Mediului o „notificare privind incalcarea drepturilor operatorului delegat in cadrul Contractului de delegare a gestiunii prestarii serviciilor de salubritate pe raza administrativa a Sectorului 1 Bucuresti”.

Romprest spune că nu a primit de la Primăria Sectorului 1 banii pentru serviciile prestate, iar notificarea este ultimul pas înainte de a opri efectuarea în continuare de servicii în Sectorul 1, plus concedierea a 700 de angajați din cauza dificultatilor financiare, plus actionarea in judecata a autoritatii locale.

Firma de salubritate acuză ca „se incearca 'justificarea' unei actiuni nelegale si in afara cadrului contractual, de 'REFUZ LA PLATA' prin care Autoritatea contractanta incalca prevederile contractului de delegare aflat in derulare si care produce efecte, impreuna cu actele aditionale incheiate la acesta, in forma in care au fost semnate si ratificate prin Hotarari ale Consiliului Local”.

„Se incearca astfel, din nou, o inducere in eroare a forului deliberativ al Autoritatii contractante, respectiv Consiliul Local al Sectorului 1, in incercarea de a crea o aparenta de legalitate prin invocarea, pe de o parte, a unor documente emise de catre autoritati aflate in control la Autoritatea Publica Locala, pe de alta parte prin citarea unor prevederi legale care nu au facut si nu fac obiectul Contractului de delegare, si care deci nu sunt aplicabile”, se mai arată în notificare.

