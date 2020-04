Guvernul Boris Johnson are disensiuni profunde cu Bruxellesul pe tema deschiderii unei reprezentanţe a Uniunii Europene în Irlanda de Nord

Guvernul Boris Johnson are disensiuni profunde cu Bruxellesul pe tema deschiderii unei reprezentanţe a Uniunii Europene în provincia britanică Irlanda de Nord pentru monitorizarea implementării Acordului Brexit, anunță MEDIAFAX.

Guvernul Marii Britanii a respins o solicitare a Uniunii Europene privind deschiderea unui birou de monitorizare în provincia britanică Irlanda de Nord, în conformitate cu prevederile Acordului Brexit, situaţie care a generat tensiuni bilaterale.

Uniunea Europeană şi-a închis reprezentanţele de pe teritoriul Marii Britanii pe 31 ianuarie, în contextul producerii Brexit, dar oficiali europeni au dreptul să fie prezenţi în provincia britanică Irlanda de Nord pentru a monitoriza aplicarea acordului privind traficul de mărfuri.

Ministerul britanic de Externe a respins o cerere privind prezenţa permanentă a oficialilor europeni în oraşul nord-irlandez Belfast, argumentând că acest lucru nu este prevăzut în Acordul Brexit. Însă, conform Articolului 12 al Acordului Brexit, deşi "Guvernul britanic este responsabil de implementarea prevederilor legislaţiei comunitare", oficiali UE "au dreptul de a fi prezenţi la aceste activităţi", iar autorităţile britanice sunt obligate "să faciliteze prezenţa reprezentanţilor" UE.

Provincia britanică Irlanda de Nord are statut special în cadrul Acordului Brexit, menţinând apartenenţa la reglementările comunitare. Marea Britanie este în perioada de tranziţie post-Brexit şi vrea ca după 1 ianuarie 2021 să obţină un acord privind relaţiile bilaterale cu UE post-Brexit. Uniunea Europeană a transmis clar că timpul este insuficient pentru negocierea şi ratificarea unui astfel de acord până la sfârşitul anului.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat: "Putem confirma că am trimis scrisori Marii Britanii privind o propunere în sensul deschiderii unui oficiu tehnic în Belfast, pentru asigurarea implementării protocolului Irlanda/ Irlanda de Nord. Această problemă a fost reiterată luni, în consiliul comun. Rămânem în contact cu Marea Britanie pe această temă".

Un reprezentant al Guvernului Boris Johnson a afirmat: "Am primit o solicitare iniţială din partea UE şi am răspuns prin respingerea propunerii în februarie. Între timp, am mai primit o scrisoare, la care urmează să răspundem".