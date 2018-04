Guvernul britanic îi dă undă verde premierului Theresa May să se alăture SUA şi Franţei în plănuirea unor represalii militare împotriva regimului sirian

Cabinetul britanic i-a dat joi undă verde premierului Theresa May să se alăture Statelor Unite şi Franţei în plănuirea unor atacuri militare, ca represalii faţă de presupusul atac chimic din weekendul trecut de la Duma, relatează The Associated Press preluat de news.ro

Într-o reuniune care a durat peste două ore, Cabinetul şi-a exprimat susţinerea faţă de planul lui May de a colabora cu cei doi aliaţi ”în vederea coordonării răspunsului internaţional”.

Însă Londra nu a oferit vreun indiciu cu privire la calendarul sau amploarea vreunei acţiuni.

Washingtonul, Parisul şi Londra lucrează la un plan cu privire la atacuri militare ca represalii faţă de presupusul atac chimic din Siria.

Downing Street, numărul 10, a anunţat că Guvernul ”a convenit asupra necesităţii de a se adopta măsuri în vederea unei atenuări a suferinţei umanitare şi descurajării folosirii armamentului chimic de către regimul (preşedintelui sirian Bashar al-Assad”.

Parlamentari din opoziţie au cerut ca legislativul să se pronunţe prin vot asupra unei eventuale acţiuni militare. May nu are obligaţia să facă acest lucru.

Pe de altă parte, poliţia militară rusă a început să opereze în oraşul sirian Duma, în urma retragerii combatanţilor antiguvernamentali.

Poliţia militară a fost desfăşurată ”cu scopul de a preveni provocări, a garanta securitatea, a susţine legea şi ordinea şi a organiza ajutorarea populaţiei locale”, a declarat joi generalul-maior Iuri Evtuşenko, comandantul Centrului rus de reconciliere a părţilor beligerante în Siria..

Ministerul rus al Apărării a anunţat joi oraşul Duma se află sub controlul forţelor siriene şi căaproximativ 1.500 de combatanţi din cadrul grupării Jaysh al-Islam (Armata Islamului) a părăsit oraşul.