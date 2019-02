Guvernul oferă prima reacție, după ce americanii au anunțat că bagă 400 de milioane de dolari în țară: 'Cea mai tare veste! Suntem un partener corect'

Guvernul salută aprobarea deciziei finale de investiţie pentru Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia, localizat în zona românească a Mării Negre, apreciind că acesta va contribui la reducerea dependenţei energetice, precizează un comunicat de presă al Executivului, potrivit agerpres.ro.

Potrivit sursei citate, începerea acestui amplu proiect de investiţii în sectorul gazelor naturale "va contribui atât la dezvoltarea economică a zonei, cât şi la creşterea siguranţei livrărilor de gaze şi la reducerea dependenţei energetice, prin diversificarea surselor şi a ratelor de aprovizionare".

Totodată, Guvernul subliniază că este "un partener corect al mediului de afaceri" şi sprijină proiectele de investiţii sustenabile, cu beneficii economice şi sociale pentru România.

Compania Black Sea Oil & Gas (BSOG) a luat decizia de a investi în producţia de gaze din zăcămintele concesionate în Marea Neagră. Directorul general al companiei, Marc Beacom, a declarat că BSOG va extrage gaze din Marea Neagră chiar dacă actuala legislaţie din România nu va fi modificată.

Ministrul Energiei, Anton Anton, a afirmat joi că anunţul de începere a exploatării este "cea mai tare veste" pe care a primit-o.

"Black Sea Oil & Gas a anunţat că începe exploatarea perimetrelor din Marea Neagră. Cred că este cea mai tare veste pe are am primit-o. La începutul săptămânii am semnat autorizaţia şi ei, după ce le-am semnat autorizaţia, cu destul de multă celeritate, au declarat public că se apucă de exploatare. După foarte multe discuţii în sfârşit unul dintre cei care au explorat în Marea Neagră a luat decizia de a exploata", a declarat Anton Anton.