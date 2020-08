Guvernul PNL s-a sucit! Ludovic Orban hotărât să închidă terasele după ora 23.00: 'Vom întruni CNSU. Le va face şi bine oamenilor'

Premierul Ludovic Orban a declarat, sâmbătă, că va întruni Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, menţionând că decizia de introducere a unor restricţii privind orarul de funcţionare a teraselor, după ora 23,00, va fi pentru toate tipurile de evenimente care se organizează în aceste locuri.

"Vom întruni Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă. (...) Decizia de introducere a unor restricţii privind orarul va funcţiona pentru toate tipurile de evenimente care se organizează la terase. E normal. Nu poţi să impui un orar de lucru, adică să limitez la ora 23,00 şi să permiţi pentru unii şi pentru alţii să nu permiţi", a afirmat Orban, conform agerpres.ro El a menţionat că această restricţie va fi introdusă în judeţele cu răspândire mare a coronavirusului, unde există risc mare de transmitere în comunitate."Se ştie foarte clar că foarte multe terase după ora 23,00 se transformă în locuri de petrecere, în locuri unde este foarte greu să impui respectarea regulilor şi din cauza asta am preferat să luăm această măsură. De altfel, le va face şi bine oamenilor", a susţinut premierul.

Florin Cîțu, mesaj pentru pensionari: Vor încasa cea mai mare sumă primită vreodată



El a spus că această măsură se va implementa după hotărârea CNSU, care va fi detaliată pe unităţi administrative.



"Şedinţa va fi pe sistem de videoconferinţă. Nu întrunim Comitetul Naţional de Urgenţă cu prezenţă fizică. Domnul secretar de stat Raed Arafat mi-a trimis proiectul de hotărâre pregătit împreună cu Grupul de suport tehnico-ştiinţific. Vom analiza proiectul de hotărâre şi vom lua decizia în cursul zilei de astăzi şi o vom comunica public", a explicat Orban.



Întrebat dacă are în vedere şi alte măsuri, el s-a referit la situaţia detaşărilor personalului medical.



"Ştiţi foarte clar că am avut o perioadă în care nu am putut apela la detaşări. În această perioadă foarte multe Direcţii de sănătate publică, foarte multe spitale, foarte multe secţii de terapie intensivă, foarte multe servicii de ambulanţă au avut grave probleme de personal. Odată cu restabilirea dreptului legal de a apela la sistemul de detaşări, după apelarea la voluntariat, deja sunt trimise ordine. Începând cu data de astăzi, 1 august, sunt zeci de detaşări care au fost dispuse prin ordinul comandantului, efectivele Direcţiilor de sănătate publică, serviciilor de ambulanţă, spitalelor, mai ales ale secţiilor externe nou deschise pentru a face faţă noilor cazuri, vor avea personal şi, practic, orice manager nu va mai putea să invoce lipsa de personal în momentul de faţă", a afirmat premierul.



Orban a precizat că aceste detaşări se vor face de la alte spitale, din reţeaua şcolară, dintre rezidenţi.



"Există o analiză făcută privitor la cadrele medicale sau medici, asistente sau alte categorii de personal necesare pentru activităţile derulate în bătălia contra epidemiei, pe baza acestor analize, s-a făcut apel la voluntariat şi, dacă nu s-au completat efectivele la nivelul necesar, prin sistemul de voluntariat, deja s-au emis ordine de comandat privind detaşarea", a indicat Ludovic Orban, adăugând că, astfel, nu vor mai trebui să existe întârzieri în realizarea anchetelor epidemiologice.