Hochei pe gheaţă-NHL: Ottawa Senators s-a impus în derby-ul Canadei, în faţa lui Toronto Maple Leafs

În schimb, Dallas Stars, liderul Conferinţei Vest, a pierdut pe propriul patinoar, 2-3 (după prelungiri), în faţa lui New Jersey Devils.Rezultate de vineri:Dallas Stars - New Jersey Devils 2 - 3 (după prelungiri)Seattle Kraken - Calgary Flames 2 - 5Vancouver Canucks - Columbus Blue Jackets 5 - 2New York Islanders - Detroit Red Wings 2 - 0Florida Panthers - Los Angeles Kings 3 - 4Toronto Maple Leafs - Ottawa Senators 2 - 6Carolina Hurricanes - San Jose Sharks 5 - 4 (după prelungiri)New York Rangers - Las Vegas Golden Knights 4 - 1În Conferinţa Est, lider este Boston Bruins, urmat de Carolina Hurricanes şi New Jersey Devils, iar în Conferinţa Vest conduce Dallas Stars, urmată de Winnipeg Jets şi Los Angeles Kings.