Hope and Homes for Children și MaxBet construiesc primul Centru Respiro pentru copiii cu dizabilități din județul Iași, o investiție de 550.000 euro

Hope and Homes for Children va construi la Iași, cu susținerea MaxBet, primul centru Respiro din județ pentru copiii cu dizabilități ușoare, medii și severe. Cu o investiție de 550.000 de euro, centrul va avea o capacitate de 12 locuri și va oferi servicii integrate de îngrijire și recuperare pe perioadă determinată pentru copii și tineri cu vârste între 0 și 18 ani, dar și consiliere și îndrumare pentru familiile lor. Centrul va fi dat în folosință în anul 2025, iar în 10 ani, peste 3000 de copii din Iași și județele limitrofe și părinții lor vor beneficia de servicii care au ca scop prevenirea instituționalizării copiilor.

Centrul Respiro va fi ridicat în parteneriat cu Consiliul Județean Iași și cu DGASPC Iași, ce vor pune la dispoziție terenul pe care va fi construit centrul, dar și personalul - specialiști (kinetoterapeuți, asistenți medicali, psihologi, psihopedagogi, asistenți sociali) și personalul de îngrijire, educare și supraveghere (infirmieri, educatori, bucătari), în timp ce MaxBet asigură finanțarea în totalitate pentru construcția și dotarea centrului. Odată finalizat și dotat cu mobilier și aparatură de specialitate, centrul va fi donat de Fundație și va intra în patrimoniul partenerilor locali. În prezent, în județul Iași trăiesc peste 3300 de copii și tineri cu dizabilități, din care aproape 500 se află în plasament (la rude, asistenți maternali sau plasament rezidențial) și 2800 în familiile biologice.

Odată cu finalizarea Centrului Respiro construit cu sprijinul MaxBet, copiii și tinerii cu nevoi speciale vor beneficia de servicii de cazare, masă, supraveghere și îngrijire de către personal specializat, de kinetoterapie, consiliere psihologică, terapie ocupațională, asistență socială, logopedie, socializare, educație, abilitare/reabilitare, recreere și suport emoțional. Totodată, centrul va acorda consiliere, îndrumare și sprijin pentru părinții și aparținătorii copiilor.

„Cel mai urât sentiment este să simți că nu ai nicio șansă, să nu ai repere, să nu ai speranța că ziua de mâine poate să fie mai bună pentru că nu ai de unde să ceri ajutor. Pasiunea cu care Hope and Homes for Children ne-a prezentat povestea acestor copii cu dizabilități și atât de multe nevoi ne-a convins să punem umărul la schimbare. Pragmatic, acest centru aduce un licăr de speranță în viețile atâtor oameni care sunt epuizați de greutățile creșterii unui copil cu nevoi speciale, de povara financiară, de faptul că societatea nu are timp de ei și de nevoile lor. E o gură de oxigen pentru mame care cu greu reușesc să aibă un loc de muncă și în același timp să ofere afecțiunea și grija de care un copil are nevoie,

fără să luăm în considerare problemele fizice sau psihice provocate de dizabilități. Investiția făcută de MaxBet nu este o picătură într-un ocean, e doar un prim pas, e un exemplu care sper să fie urmat și de

alte companii. Cărămidă cu cărămidă, donație cu donație, acești oameni primesc un sprijin real ca familia să nu le fie destrămată, să nu renunțe la copii. Această donație este făcută și în numele angajaților MaxBet, oameni care au familiile lor și știu pe propria piele cât de complicat e să reușești să dedici suficient timp vieții personale, dar în același timp să urmărești și dezvoltarea unei cariere. Cei 550.000 de euro investiți în acest centru sunt în realitate o investiție în numele societății în care trăim, pentru societatea care nu a avut până acum timp să audă poveștile semenilor lor.”, a declarat Ioana Bazavan, Director General al MaxBet România.

Centrul Respiro va oferi găzduire pe o perioadă de maxim 20 de zile pentru copiii cu toate tipurile și gradele de dizabilitate, astfel încât părinții/aparținătorii să beneficieze de o perioadă de răgaz care să evite perioadele de epuizare ce pot duce la decizia de instituționalizare pe termen lung a copiilor. Totodată, părinții vor beneficia de îndrumare, consiliere și sprijin în scopul îmbunătățirii capacității de îngrijire.

„Suntem, de mai bine de 20 de ani, unul din cei mai mari investitori în dezvoltarea infrastructurii necesare protecției copilului din România. Am construit și avem funcționale 116 case familiale, două centre de tranzit, centre maternale și lucrăm la dezvoltarea unui centru comunitar. Această ultimă investiție -- Centrul Respiro -- răspunde unei nevoi la fel de acute. Una din împrejurările prin care copiii cu nevoi speciale ajung în sistem este și pentru că părinții sau aparținătorii lor nu au nicio clipă de răgaz pentru a-și rezolva alte probleme sau, pur și simplu, pentru a se odihni puțin. La Centrul Respiro, copiii își vor putea continua terapiile și vor primi îngrijirea de care au nevoie în scurtele perioade când părinții lor nu pot fi fizic prezenți. Fără a putea lua o mică pauză de la efortul continuu pe care îl implică îngrijirea unui copil cu dizabilități, greul devine atât de apăsător încât părinții sunt nevoiți, uneori, să instituționalizeze copiii. Un centru de tip Respiro este tocmai supapa de care au atâta nevoie, pentru a putea continua și pentru a-și ține copiii acasă. În acest fel, oferim un nou tip de suport, cu impact pe termen mediu și lung, prin care avem încredere că vom salva copii și părinți de la trauma și durerea separării.” declară Robert Ion, Director de Fundraising și Comunicare, Hope and Homes for Children România

Centrul Respiro din Iași este primul centru de acest tip construit de Hope and Homes for Children, ca parte a intervențiilor de susține a copiilor vulnerabili - prin închiderea centrelor de tip vechi și construirea de case familiale, precum și prin programul de Prevenire a separării copilului de familie, astfel încât, pe măsură ce copiii sunt scoși din orfelinate, alții să nu le ia locul.

Cea mai recentă campanie Hope and Homes for Children trage un semnal de alarmă cu privire la numărul încă mare de copii, 3810, care trăiesc în 141 de centre de plasament, în România. Spune și tu #SuntAici și vezi mesajul-manifest al campaniei, aici

Înființată în 2002, Maxbet România este lider de piață în industria de gambling având 1400 de angajați și 117 locații în 15 orașe. MaxBet România s-a remarcat la nivel național prin proiecte de responsabilitate socială, care au culminat cu construirea singurului heliport medical din București, o investiție de peste 1 milion de euro. În total, MaxBet a alocat proiectelor CSR peste 3,4 milioane de euro, cu focus pe excelența și inovația în medicina românească, respectiv îmbunătățirea condițiilor din sistemul medical.

Compania va continua să implementeze proiecte inovatoare de responsabilitate socială și să dezvolte noi proiecte ESG, cu accent pe conservarea naturii, considerarea relațiilor umane și guvernanța corporativă. MaxBet își propune să contribuie direct la consolidarea și maturizarea industriei de gambling, educarea clienților și susținerea proiectelor și a valorilor de responsabilitate socială și responsabilitate în rândul clienților. Mai multe informații sunt disponibile pe www.maxbetgroup.ro/csr.

Hope and Homes for Children activează în România din 1998, iar de atunci și până la finalul anului 2021, Fundația a contribuit în mod direct sau indirect la închiderea a 63 de centre de plasament de tip vechi (orfelinate), în timp ce alte 10 sunt în curs de închidere. Prin serviciile dezvoltate de Hope and Homes for Children, copiii trec de la îngrijirea în instituții în care nu beneficiază de atenție și afecțiune individuală, la sisteme bazate pe conceptul familial, printre care și case familiale, care le permit o viață apropiată de normalitate. Prin eforturile Fundației și ale partenerilor săi au fost dezvoltate 116 case si 8 apartamente familiale, cu 6.747 de copii scoși din orfelinate și aproximativ 1800 au fost reintegrați în familia naturală sau extinsă.

În același timp, Fundația activează intens în prevenirea separării copilului de familie, intervenind cu mijloacele necesare pentru susținerea familiilor în care riscul de abandon al copiilor este ridicat. Astfel, 37.969 de copii au fost salvați de la ruperea de familie, iar 2140 de tineri au fost sprijiniți în mod direct pentru o viață independentă. Peste 9.600 membri de personal din sistemul de protecție al copilului au fost instruiți de Hope and Homes for Children, până în prezent.

Peste 63.000 de copii au beneficiat de serviciile Hope and Homes for Children România, al cărei obiectiv este ca până în 2027 să fie eliminată instituționalizarea copiilor în țara noastră. Până în prezent, Hope and Homes for Children a investit peste 35 de milioane de euro în reforma sistemului de protecție a copilului, închizând instituții de tip vechi, reintegrând copiii în familia naturală sau extinsă, plasându-i în grija asistenților maternali profesioniști sau mutându-i în case familiale. Mai multe informații pe www.hopeandhomes.ro./