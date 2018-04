Ianis Hagi: Nu mă interesează deocamdată ce echipe sunt interesate de mine

Jucătorul echipei FC Viitorul, Ianis Hagi, spune că deocamdată nu este interesat de numele echipelor care ar dori să-l transfere în vara acestui an, fiind concentrat doar pe cele şapte meciuri pe care le mai are de jucat în play-off. „Deocamdată sunt aici, mai am şapte meciuri de jucat. Mă gândesc doar la Viitorul, sunt sută la sută concentrat pe ceea ce am de făcut şi deocamdată nu mă interesează ce se vorbeşte sau ce echipe sunt interesate de mine. Mă gândesc doar la ceea ce am de făcut aici”, a spus Hagi, miercuri, într-o conferinţă de presă.

Ianis Hagi consideră că şi în cazul în care tatăl său, Gheorhe Hagi, va pleca să antreneze în străinătate, lucrurile nu se vor schimba foarte mult la Viitorul: „Nu ştiu dacă se vor schimba foarte multe, pentru că strategia rămâne. Dacă va pleca, şi antrenorul nou care va veni va şti ce să aplice, pentru că strategia este stabilită. Toată lumea ştie ce să facă”.

Referitor la partida cu CSM Poli Iaşi, Ianis Hagi speră ca echipa sa să acumuleze cele trei puncte pentru a-şi îndeplini obiectivul, clasarea între primele trei formaţii. „Iaşiul a avut un campionat foarte bun, au avut un parcurs bun, o echipă greu de învins. Am jucat acolo, am câştigat dar foarte greu. Am spus la începutul play-off-ului că locul trei este cel mai apropiat, că ne interesează, este un obiectiv pe care încercăm să-l îndeplinim. Am redus numărul de puncte faţă de Craiova la 5 şi sperăm ca după această etapă să fim mai aproape de ei”, a mai spus Hagi.

Antrenorul secund al FC Viitorul, Cătălin Anghel, speră ca echipa sa să reuşească să contracareze toate atuurile pe care le are CSM Poli Iaşi: „Noi mergem la fiecare meci să câştigăm, ne gândim că ne aşteaptă un meci foarte greu pe acre sperăm să-l câştigăm. Ca la fiecare meci, vom merge să câştigăm cele trei puncte şi vom respecta conceptul să jucăm fotbalul nostru. Iaşiul este o echipă foarte bună, dacă este în play-off înseamnă că merită. Au jucători foarte tehnici şi iuţi de la mijloc în sus şi pot pune probleme oricărei echipe. Ştim ce ne aşteaptă. Cunoaştem echipa Iaşiului, ştim la ce să ne aşteptăm , speră să contracarăm tot ce au ei mai bun, aşa cum s-a întâmplat la ultimul meci. Vrem să fim între primele trei echipe din play-off”.

În ceea ce îl priveşte pe Ianis Hagi, tehnicianul crede că acesta poate ajunge la un nivel mai ridicat. „Noi am ştiut tot timpul ce fel de jucător este Ianis Hagi, ce poate să facă, ne bucurăm că a revenit foarte repede, pentru că nu jucase de foarte mult timp şi demonstrează acum calităţile pe care le are. Suntem convinşi că poate să joace şi mai bine de atât. Ştiu că lumea e interesată de Ianis şi de orice jucător care joacă bine”, a mai spus Anghel.

Fundaşul Bogdan Ţîru crede că meciul cu Poli Iaşi va fi unul interesant, adversarul fiind într-o formă foarte bună. „Îi cunosc foarte bine pe cei de la Iaşi, am jucat de două ori cu ei. Sunt într-o formă foarte bună, au un joc constant şi va fi un meci interesant”, a spus Ţîru.

Partida CSM Poli Iaşi – FC Viitorul, din cadrul etapei a IV-a a play-off-ului Ligii I, se va disputa vineri, de la ora 18.00, conform news.ro.