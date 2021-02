Ianis Zicu, despre meciul cu Chindia Târgoviște: 'Jucătorii nu au de ce să fie tensionaţi'

Antrenorul formaţiei de liga a II-a Farul Constanţa, Ianis Zicu, consideră că jucătorii săi nu au de ce să fie tensionaţi în partida cu Chindia Târgovişte, din cadrul optimilor de finală ale Cupei României la fotbal, meci despre care a spus că va fi unul echilibrat, chiar dacă adversara evoluează în prima ligă, potrivit Agerpres.

"În Cupa României este un meci foarte important, întâlnim o echipă din Liga I. Chindia Târgovişte este o echipă foarte bine organizată, care are a treia apărare din campionat şi lucrul acesta trebuie să ne pună serios pe gânduri, pentru că trebuie să muncim foarte mult ca să putem să marcăm. Nu cred că jucătorii au de ce să fie tensionaţi pentru această partidă. E un adversar bun, dar cred că meciul va fi echilibrat. Nu îl consider sub nicio formă o partidă de pregătire înainte meciurilor din campionat", a declarat, marţi, Ianis Zicu, într-o conferinţă de presă.

Tehnicianul s-a arătat mulţumit de perioada de pregătire din această iarnă şi de transferurile pe care le-a realizat: "A fost o pregătire bună, cred eu, chiar dacă ne-am antrenat pe sintetic. Sunt fericit că nu sunt atât de multe probleme de sănătate. Per total sunt mulţumit de felul în care s-au antrenat băieţii şi suntem pregătiţi pentru reînceperea campionatului. Am adus jucătorii pe care mi i-am dorit, mi-aş fi dorit să aduc şi alţii, dar din păcate nu am reuşit să facem acest lucru. Sperăm să obţinem maximum din această perioadă şi să intrăm în play-off. Sunt 14 echipe care se bat să prindă un loc în primele 6 şi cred eu că este foarte important începutul acestui sezon, să obţinem cât mai multe puncte".

Farul Constanţa va disputa miercuri, de la ora 14:30, pe teren propriu, prima partidă oficială din acest an, în compania echipei Chindia Târgovişte, meci din cadrul optimilor de finală ale Cupei României.