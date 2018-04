Zlatan Ibrahimovici a înscris, sâmbătă, două goluri la debutul la Los Angeles Galaxy, într-un meci de pe teren propriu cu Los Angeles FC, la care echipa suedezului a revenit de la 0-3.

Oaspeţii au marcat prin Vela ‘5, ’26 şi Steres ’48 (autogol).

LA Galaxy a egalat prin golurile lui Lletget ’61 şi Pontius ’73.

Zlatan Ibrahimovici a intrat pe teren în minutul 71 şi a înscris în minutele 77 şi 90+1.

"Mereu am marcat în primul meci când am mers la o echipă nouă. Trebuia să o fac şi de această dată. Am auzit că fanii strigau ‘îl vrem pe Zlatan, îl vrem pe Zlatan’ şi le-am dat Zlatan. Ei m-au împins de la spate şi trebuia să-i răsplătesc. Am parte de un sprijin fantastic.

Când eşti condus cu 3-0 este şi mai multă adrenalină, pentru că vrei să poţi face ceva, să ajuţi echipa, să ajuţi în special atunci când situaţia este dificilă. Şi doar voiam să intru. Fanii cereau ceva, iar eu le-am dat Zlatan”, a declarat Ibrahimovici după meci, potrivit News.ro.

Mlssoccer.com notează că Ibrahimovici a marcat la debut în campionatele Olandei, Italiei, Spaniei şi Germaniei, dar nu la debutul la fiecare club.