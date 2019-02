ÎCCJ a DECIS - Radu Mazăre, condamnat la 9 ani/ Cristian Borcea se întoarce în închisoare pentru 5 ani

ÎCCJ a decis, joi seara, condamnarea lui Radu Mazăre la 9 ani si a lui Cristian Borcea la 5 ani de inchisoare, in dosare retrocedarilor ilegale de terenuri, potrivit Antena 3. Decizia este definitiva, fiind luata de un complet de 3 judecatori condus de Ionuț Matei.

La ultimul termen, procurorii DNA au cerut 15 ani pentru fostul edil din Constanta.

In dosar apare si Nicuşor Constantinescu.

Initial, pe fond, Curtea de Apel Bucuresti l-a condamnat pe Radu Mazare la 4 ani cu suspendare, pe Nicusor Constantinescu la 3 ani cu suspendare, Cristian Borcea fiind achitat.

Citeste si Ce i-a spus Viorica Dăncilă lui Frans Timmermans despre OUG privind completurile de 5 judecători - Niciodată o lege nu o dai pentru cineva

Radu Mazare este in prezent in Madagascar, iar Cristian Borcea este liber, dupa ce a fost eliberat conditionat in urma cu cateva luni.

Potrivit DNA, în perioada noiembrie 2002 - iulie 2005, membrii comisiei de aplicare a Legii 10/2001, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, cu ştiinţă, au soluţionat în mod defectuos o serie de cereri de restituire de terenuri, în scopul obţinerii de avantaje patrimoniale care s-au materializat în dobândirea de către ei sau de către persoane din anturajul lor a proprietăţii asupra unor mari suprafeţe de teren la care nu aveau dreptul.