ÎCCJ, termen în dosarul lui Dan Șova: Contestația în anulare depusă, ADMISĂ - Când se va rejudeca apelul

Magistrații de la ÎCCJ au admis contestația în anulare depusă de fostul ministru Dan Șova şi a dispus anularea condamnării de 3 ani închisoare primite de acesta în dosarul 'CET Govora'. Astfel, fostul parlamentar se va prezenta pe 15 aprilie la ÎCCJ pentru rejudecarea apelului, informează Antena3.

În decembrie 2018, ÎCCJ a decis suspendarea pedepsei lui Dan Șova până la soluționarea contestației privind completurile de 5 judecători. Prin urmare, Dan Șova a fost eliberat din penitenciarul Jilava, unde își ispășea condamnarea.

Fostul senator Dan Șova avea de executat o pedeapsă de 3 ani de închisoare în dosarul CET Govora.

SURSE - Înțelegere între Crin Antonescu și Ludovic Orban: tainul plătit de liderul PNL pentru a-și securiza scaunul

MINUTA ÎCCJ:

„Desfiinteaza in parte decizia penala contestata, numai in ceea ce il priveste pe contestatorul condamnat Sova Dan Coman.



Anuleaza toate formele de executare emise in baza sentintei penale nr. 506 din 25 septembrie 2017 pronuntata de Inalte Curte de Casatie si Justitie - Sectia Penala in dosarul nr. 526/1/2016, ramasa definitiva prin decizia penala sus - mentionata, numai in ceea ce il priveste pe contestatorul condamnat Sova Dan Coman.



Fixeaza termen pentru rejudecarea cauzei la 15 aprilie 2019, Sala Sectiilor Unite, pentru cand se va cita inculpatul Sova Dan Coman la adresele indicate in dosar. Mentine celelalte dispozitii ale deciziei penale contestate.



In baza art.275 alin. (3) Cod procedura penala, cheltuielile judiciare ocazionate de solutionarea contestatiei in anulare raman in sarcina statului. In baza art.275 alin. (6) Cod procedura penala, onorariul cuvenit aparatorului desemnat din oficiu pentru contestatorul condamnat pana la prezentarea aparatorului ales, in suma de 156 lei, ramane in sarcina statului. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica, astazi, 18 februarie 2019.”