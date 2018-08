Incepe sa ma oboseasca prostia, necunoasterea, manipularile si ideile aruncate in vant.

In ultimul an la nivel global si cu particularitate in Romania a aparut zice-se un curent numit "Progresism" si evident ai sai discipoli asa zisi "progresisti". Odata cu acumularea unor averi fabuloase BOGATII lumii s-au plictisit de vechile jucarii si s-au gandit sa creeze un cadru ideologic global prin care sa-si acopere nevoi personale sau interese fara nici o legatura cu baza unei platforma solide pe care s-au construit ideologiile care au pus bazele democratiei sau chiar dintre cele care au condus la regimuri autocratice.

In acest moment prin folosirea unor mijloace usor accesibile si acoperitoare pentru comoditatea individului precum hollywood, bollywood, facebook, instagram, twitter, etc s-a nascut "ideologia progesista". Si astfel in ultimii 10 ani curentul globalizarii si-a creat si propria ideologie ce va divide lumea din nou la fel si politica.

Coruptia sistemelor democratice conservatoare fie ele liberale, crestin democrate, nationaliste au creat terenul perfect pentru "PROGRESISTI" adica: TODAY'S IDEOLOGY IS NO IDEOLOGY", oamenii indepartandu se tot mai mult de acest tip de guvernare. Si astfel "globalistii" au simtit deindata egoismul uman si aplecarea omului nativa spre individualism si primitivism si au lansat noua ideologie progresista. In esenta ea spune cam asa ceva: FIECARE PENTRU EL, NATIUNILE NU CONTEAZA PENTRU INDIVID".

Astfel, miliarde de indivizi nascuti in special dupa 90 si-au dezvoltat un spirit identitar raportat la propria persoana, "educati" si dezvoltati spre atingerea cu orice pret a demonului din ei: exclusiv a dorintelor proprii, EU-L dominand toata capacitatea de gandire si de actiune.

In felul acesta bogatasii planetei si-au atins scopul: au pus la cale un sistem "ideologic" prin care si au creat armate intregi de ZOMBI gata la orice CLICK sa actioneze precum cainele lui Pavlov...

Revin si spun ca nu este acesta cel mai periculos aspect ci inregimentarea acestor ZOMBI fara cultura nationala, empatie sociala sau spirit national in partide progresiste....!!!!.

Si astfel am ajuns la solutii precum Trump de care intregul popor american radea si il desconsidera acum 20 ani si acum este Presedintele SUA.

Nu pt ca l-au ajutat rusii. Sau nu doar de asta

Ma si amuz de toata bazaconia asta. Un sistem american cu institutii impecabile nu ar fi putut oprii o actiune a unei tari mult mai slaba decat se arata?!?. Evident ca da. Ei bine Trump este efectul curentului progresist, individualizarii si radicalizarii nevoilor si destramarii ideologiilor "traditionale". De aceea de acum inainte batalia omenirii nu se va mai da intre liberali si socialisti sau crestin-democrati ci intre toti acestia si ZOMBII PROGRESISMULUI care nu se multumeste cu raspanadirea haosului vrea sa l si guverneze. Practic va fi o batalie intre individ ca animal si individ ca membru al societatii...

Incepe