Ilan Laufer, despre organizarea alegerilor: 'Guvernul îi va sancționa și va lua toate măsurile necesare împotriva celor care au greșit'

Consilierul onorific al premierului Viorica Dăncilă, Ilan Laufer, susține că avem nevoie urgent de un proiect de lege care să le faciliteze românilor posibilitatea de a vota la alegeri.

„Am avut ieri ocazia să particip la ședința Biroului Permanent Național, ședința în care mi s-a oferit oportunitatea de a lua cuvântul și de a face posibilă transmiterea unui mesaj foarte important.

Am abordat temea romanilor din diaspora si modul in care a decurs procesul de votare. Consider ca indifernent de culoarea politică pe care romanii aleg să și-o valideze prin acțiunea votului, avem nevoie urgent de un proiect de lege, bazat pe o ampla consultare, care să le faciliteze și să le asigure într-un mod sigur și transparent organizarea și desfășurarea votului la distanță.

Guvernul României are o mare responsabilitate față de toți cetățenii țării și sunt convins că in perioada imediat urmatoare va face o analiza, îi va sancționa și va lua toate măsurile necesare împotriva celor care au greșit și care nu au făcut posibilă buna funcționare a exercitării votului în diaspora”, a precizat pe Facebook Ilan Laufer.