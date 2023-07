Imagini în premieră din vila lui Prigojin. Media ruse au publicat fotografii realizate la percheziţii

Aceste imagini, în mod evident realizate de forţele de ordine şi date publicităţii deodată de media publice şi private ruse, arată o casă foarte mare şi luxoasă, cu un elicopter staţionat în grădină.

În timpul percheziţiei, potrivit acestor imagini, anchetatorii au găsit teancuri de dolari şi ruble, lingouri de aur, numeroase arme, dar şi mai multe paşapoarte cu nume diferite şi un dulap plin de peruci.

Site-ul Fontanka, cu sediul la Sankt-Petersburg, a informat de asemenea că o fotografie cu "capete tăiate" fusese găsită la domiciliul lui Prigojin, în condiţiile în care mercenarii săi sunt acuzaţi cu regularitate de abuzuri.

Fontanka a publicat şi o fotografie ce arată un baros enorm amplasat într-o cameră a casei lui Prigojin şi pe al cărui cap de metal se poate vedea mesajul "În caz de negocieri importante".

Barosul este unul dintre simbolurile grupului Wagner, care se laudă că utilizează această armă pentru a executa sau a-şi tortura sălbatic duşmanii.

