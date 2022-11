Imagini șocante pe terenul de forbal, în Turcia - Portar lovit cu bățul în cap de un suporter (Video)

Scene șocante în Liga a II-a din turcia, Goztepe - Altay, meci din liga secundă, a fost suspendat în această seară, după ce un spectator a intrat pe teren și l-a lovit violent pe portarul oaspeților cu un băț, notează gsp.ro.

În minutul 20, la 0-0, goalkeeperul lui Altay, Ozan Ozenc (29 de ani), a fost lovit brutal, de două ori, cu un băț pe spate, în timp ce partida era întreruptă pentru ca două ambulanțe să acorde îngrijiri medicale fanilor răniți de materialele pirotehnice folosite în tribune, într-o dispută dintre ultrași.

Ozan a rămas câteva secunde la pământ, în timp ce huliganul a fost oprit rapid de către forțele de ordine. Conform beIN Sports, portarul Ozenc a sângerat abundent din cauza loviturilor încasate și a fost internat la spital în stare conștientă.

Potrivit anunțului de la stația stadionului citat de jurnaliștii turci de la Fanatik, meciul se va rejuca din minutul 20 într-o altă zi, care va fi stabilită ulterior de Federația Turcă.

Meanwhile in the Altay-Goztepe match, a fan stormed the pitch to hit the goalkeeper with a corner flag. ????????????pic.twitter.com/ISJiHqPt9E