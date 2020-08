În contextul actual, e posibil să vedem mai multe filme care se vor concentra pe intimitate, spune profesorul Richard Pena

Richard Peña, profesor la School of The Arts din cadrul Universităţii Columbia şi fost director de programe la Film Society of Lincoln Center din New York, selecţionerul celei de-a doua ediţii a programului Cinevara desfăşurat la Bucureşti, a declarat pentru News.ro că a avut în vedere ca lista de filme să fie echilibrată şi „pe cât de internaţională posibil”. El a vorbit şi despre implicaţiile pe care pandemia le va avea din punct de vedere al creaţiei cinematografice şi despre parteneriatul încheiat cu The Film Foundation, înfiinţată de cineastul Martin Scorsese, potrivit news.ro.