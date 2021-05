În India, bolnavii de covid stau în paturi așezate sub copaci, pentru a le crește nivelul de oxigen

Într-un sat din nordul Indiei bolnavii Covid stau în paturi așezate sub copaci, cu perfuziile atârnând de ramuri. Vacile pasc în jur, în timp ce seringile și ambalajele medicamentelor sunt împrăștiate pe pământ. Nu există niciun medic sau unitate medicală în Mewla Gopalgarh, aflat la 90 de minute de mers cu mașina de capitala Delhi. În apropiere există un spital guvernamental, dar nu are paturi disponibile, iar sătenii spun că nu își pot permite clinici private.

În schimb, cei care practică medicina alternativă au înființat în sat o clinică în aer liber unde distribuie glucoză și alte remedii naturiste pacienților cu simptome de Covid-19.

Unii cred că dacă stau culcați sub copacul neem, cunoscut pentru proprietățile sale medicinale, le va crește nivelul de oxigen. Nu există o bază științifică pentru acest tip de tratament sau pentru celelalte remedii oferite

„Când oamenii nu mai pot respira, trebuie să stea sub copaci pentru a le crește nivelul de oxigen”, spune Sanjay Singh, al cărui tată în vârstă de 74 de ani a murit acum câteva zile, după ce făcuse febră. Nu a fost testat și a murit în două zile.

„Oamenii mor și nu este nimeni care să aibă grijă de noi”, declară el.

Premierul Narendra Modi, care este criticat pentru că nu s-a pregătit pentru al doilea val, a transmis săptămâna trecută că pandemia se răspândește rapid în sate și a îndemnat oamenii să nu ignore simptomele.

„Faceți testul, izolați-vă și tratați-vă la timp”, a spus el.

„Adevărul este că nu s-au efectuat teste Covid-19. Ni s-a spus că nu există suficient personal”, afirmă Yogesh Talan, în vârstă de 48 de ani, fost primar al satului.

