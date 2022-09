VIDEO În timp ce regina e înmormântată, unii londonezi ies în stradă: manifestaţie, la Londra, după ce un bărbat de culoare a fost ucis de poliţie

Zeci de persoane au manifestat sâmbătă în faţa sediului Scotland Yard-ului pentru a cere "dreptate" după moartea unui bărbat de culoare ucis de un poliţist, ceea ce a relansat dezbaterea despre rasismul din rândul poliţiei londoneze, scrie AFP, informează Agerpres.

Chris Kaba, 24 de ani, a fost împuşcat mortal de un poliţist la 5 septembrie, în sud-vestul Londrei, în timp ce, aflat la volanul maşinii sale, era urmărit de o patrulă.

Tânărul, care era neînarmat, a fost rănit şi a murit peste noapte la spital.

Familia sa a cerut o anchetă pentru crimă, întrebându-se într-un comunicat dacă Chris Kaba ar fi murit "dacă nu era negru".

Adunaţi nu departe de Westminster, unde este expus sicriul defunctei regine Elisabeta a II-a, manifestanţii au cerut sâmbătă "dreptate" pentru victimă.

"Nu avea nicio armă. Deci de ce a fost împuşcat? De ce a fost ucis? Urma să fie tată. Fiul său va creşte fără tată, de ce?", a declarat scriitorul Chris Sibia pentru AFP, adăugând că a fost copleşit de "această nedreptate".

Potrivit poliţiei, plăcuţa de înmatriculare a maşinii lui Chris Kaba a fost detectată de o cameră video semnalând că vehiculul era legat de un incident cu arme de foc în zilele precedente.

Poliţistul la originea tirului a fost suspendat, iar poliţia poliţiei (IOPC) a deschis o anchetă pentru "omucidere". Aceasta din urmă a indicat că va căuta să stabilească dacă faptul că victima era de culoare a putut juca vreun rol.

Familia şi-a exprimat însă via nemulţumire că ancheta ar putea dura până la nouă luni.

În 2020, arestarea de către poliţia londoneză a sportivului de culoare Ricardo Dos Santos, a partenerei sale şi a bebeluşului lor, în mijlocul mişcării Black Lives Matter în Statele Unite, a stârnit scandal.

Cazul a dus la deschiderea unei vaste anchete asupra discriminării rasiale în rândul poliţiei.

De atunci, fosta şefă a Scotland Yard-ului, Cressida Dick, a demisionat în februarie, în urma unui raport acuzator al IOPC care a indicat comportamente rasiste, misogine şi discriminatorii în cadrul echipelor sale.

The National Day of Protest for Chris Kaba has started outside Scotland Yard. Following the IOPC’s announcement that the investigation will take 6-9 months, Jefferson Bosela - Mr Kaba’s cousin - has told C4 News this morning that he feels the process lacks urgency. pic.twitter.com/pZXd15H5O7