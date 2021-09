În urma incidentelor de la partida cu Gaz Metan Mediaş, clubul Rapid a fost sancționat cu o amendă de 33.750 de lei

Comisia de Disciplină din cadrul Federaţiei Române de Fotbal a decis, miercuri, sancţionarea clubului Rapid cu o amendă de 33.750 de lei, în urma incidentelor de la partida cu Gaz Metan Mediaş, din cadrul etapei a 9-a a Ligii I, disputată pe Arena Naţională.

Totodată, masorul echipei, Marius Dogaru, a fost sancţionat cu suspendare pentru două jocuri şi penalitate sportivă de 1.000 de lei, după ce a fost eliminat la finalul partidei de pe Arena Naţională, câştigată de Gaz Metan Mediaş cu scorul de 2-1, conform agerpres.

"FC Rapid 1923 vs CS Gaz Metan Mediaş - Incidente: Eliminare Dogaru Marius - maseur FC Rapid - În baza art.83.7 din RD, se sancţionează clubul FC Rapid 1923, cu penalitate sportivă de 10.000 lei. În baza art.82.1 si 3.a şi c raportat la art.83.2.d. din RD, se sancţionează clubul FC Rapid 1923 cu penalitate sportivă de 33.750 lei; În baza art.45.1 din RD, clubul FC Rapid 1923, va executa sancţiunea pentru abaterea cea mai gravă, respectiv penalitate sportivă de 33.750 lei. În baza art.65 din RD cu aplicarea art.12, 13 si 14 bis, se sancţionează masorul, Dogaru Marius, cu suspendare pentru 2 (două) jocuri şi penalitate sportivă de 1000 lei", se arată în decizia Comisiei de Disciplină, publicată pe site-ul Ligii Profesioniste de Fotbal.În cadrul aceleiaşi şedinţe, Comisia de Disciplină a decis sancţionarea clubului de Liga a II-a, Astra Giurgiu, cu interzicerea dreptului de transfera sau legitima jucători şi scăderea a câte două puncte la fiecare 15 zile cumulate la întârzierea plăţii restanţelor către jucătorul Sholmo Azulay."Sholmo Azulay vs AFC Astra - Neexecutare Hotărâre CNSL - În baza art.85 din RD coroborat cu art.24.C.1.b din RSTJF, se sancţionează clubul AFC Astra Giurgiu cu interzicerea dreptului de a transfera şi/sau legitima jucători în calitate de club cesionar şi i se vor scădea puncte. Scăderea de puncte se aplică asupra celor acumulate în campionat de echipa de categoria cea mai ridicată, urmând ca la fiecare 15 zile calendaristice de întârziere la plată, echipei în cauză să i se scadă câte două puncte, respectiv pentru perioada 02.09.2021-16.09.2021, i s-au scăzut încă 2 (două) puncte. Comisia acordă termen la data de 06.10.2021, data la care clubul debitor va prezenta dovada plăţii faţă de jucătorul Shlomo Azulay, pentru a evita în continuare depunctarea", precizează decizia Comisiei de Disciplină.Astra ocupă ultimul loc în liga a doua, cu -4 puncte, după ce a început campionatul cu -8, dar a câştigat opt puncte pe teren.