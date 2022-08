Încă un ministru de neînlocuit: 'Cine are totuşi interesul să schimbe un ministru al Energiei când se apropie o iarnă complicată? Părerea mea e că nimeni'

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirmă, întrebat dacă este mulţumit de activitatea sa, că îşi face "treaba la minister". "Aş pune doar o întrebare retorică: cine are totuşi interesul să schimbe un ministru al Energiei înainte de iarnă, când se apropie o iarnă complicată? Părerea mea e că nimeni", arată Popescu.

Anterior, și ministrul Apărării, Vasile Dîncu, a declarat că cei care vehiculează remanierea lui încearcă slăbirea imaginii statului: 'Încerci să dai senzația că Apărarea nu funcționează'.

"Eu cred că-mi fac treaba la minister. Eu cred că-mi fac treaba la minister şi am reuşit să punem energia României pe o direcţie bună, pentru că cred că de 20 de ani nu s-au mai făcut investiţii în România. Am reuşit să demarăm investiţiile (...) Nu ne-am uitat numai pe producţie, ne-am uitat şi pe partea de dezvoltare, de conţinut local, de locuri de muncă în aşa fel încât România chiar să devină un jucător şi-mi doresc pentru ţara mea să devină independentă energetic în 2027", a declarat Virgil Popescu, miercuri seară, la Digi 24, potrivit news.ro.

Întrebat dacă premierul Nicolae Ciucă este mulţumit de activitatea sa, ministrul Energiei a răspuns: "Eu cred că ar trebui să-l întrebaţi pe domnul premier”.

"Cred că fiecare ministru este subiectul unei analize. Când am venit în minister nu ne-am gândit niciunul dintre noi că vom sta aici pe termen nedefinit, că ne-am făcut miniştri, că avem scaunul lipit de fund. Dar eu îmi fac treaba la minister. (...) Aş pune doar o întrebare retorică: cine are totuşi interesul să schimbe un ministru al Energiei înainte de iarnă, când se apropie o iarnă complicată? Părerea mea e că nimeni nu are acest interes”, a adăugat Virgil Popescu.

El a refuzat să răspundă la ceea ce a numit "declaraţii politice", subliniind doar că "e treaba ANRE-ului să verifice piaţa şi să pună ordine în piaţă”.

Întrebat dacă se simte ţinta adversarilor politici, Popescu a răspuns că simte "o presiune mediatică”, dar a mărturisit că atunci când este la birou nu urmăreşte programele televizate.