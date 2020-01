Încă un ministru din Malta şi-a prezentat demisia pe fondul anchetei privind asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia

Un nou ministru din Malta şi-a prezentat demisia pe fondul anchetei privind asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia, informează luni dpa potrivit Agerpres.



Justyne Caruana, ministru pentru insula Gozo din arhipelagul maltez, a anunţat luni că demisionează, după ce ziarul Sunday Times of Malta a dezvăluit că soţul ei, Silvio Valletta, fost înalt responsabil al poliţiei, a fost plecat să vizioneze un meci de fotbal în străinătate în compania principalului suspect de asasinarea ziaristei, omul de afaceri Yorgen Fenech.



Demisia Justynei Caruana survine la doar o săptămână după învestirea ei în funcţie în executivul condus de noul premier Robert Abela.



Silvio Valletta, fost comandant adjunct al poliţiei, s-a aflat de asemenea la conducerea unităţii pentru infracţiuni financiare, FIAU. După ce în iunie 2018 s-a suspendat din ancheta privind uciderea ziaristei din cauza unui posibil conflict de interese, în septembrie acelaşi an el a călătorit în Marea Britanie pentru a urmări un meci al FC Chelsea pe Stamford Bridge alături de Fenech, a scris presa malteză.



Valletta a insistat că nu ştia la acea vreme că Fenech era considerat suspect.



Duminică, ministrul de interne maltez a afirmat că poliţia investighează legăturile dintre cei doi.



Omul de afaceri Yorgen Fenech, despre care un martor a declarat în faţa judecătorilor că este cel care a dat ordinul de ucidere a jurnalistei, a fost arestat la 20 noiembrie anul trecut.



Daphne Caruana Galizia a fost ucisă la 16 octombrie 2017 cu ajutorul unei încărcături explozive plasate sub automobilul său în apropierea casei unde locuia, în satul maltez Bidnija. Ultimele evoluţii din anchetă au provocat un seism pe scena politică malteză, ducând la demisiile mai multor demnitari, inclusiv a premierului socialist Joseph Muscat, săptămâna trecută.



Pe blogul său, intitulat Running Commentary, Daphne Caruana Galizia a acuzat constant politicieni şi alţi oficiali maltezi de fapte de corupţie. Însuşi Muscat a devenit ţinta criticilor după ce jurnalista a scris că o firmă al cărei nume a apărut în scandalul Panama Papers, Egrant Inc., era deţinută de soţia premierului de atunci, Michelle Muscat. Aceasta ar fi primit bani de la una dintre fiicele preşedintelui azer Ilham Aliev, prin intermediul unei companii înfiinţate de Mossack Fonseca, firma de avocatură aflată în centrul scandalului Panama Papers.