Incident șocant în SUA: Bărbat care intenționa să asasineze un judecător de Curtea Supremă, arestat în ultimul moment

Un bărbat înarmat cu un pistol, un cuțit și alte arme a fost arestat miercuri dimineață în apropiere de locuința din Maryland a judecătorului Brett M. Kavanaugh, după ce a declarat că a călătorit din California pentru a-l ucide pe judecătorul Curții Supreme, au anunțat autoritățile federale, potrivit The New York Times.

Nicholas John Roske, în vârstă de 26 de ani, din Simi Valley, California, a fost acuzat de tentativă de omor după ce doi șerifi federali adjuncți l-au văzut coborând dintr-un taxi în fața casei judecătorului din Chevy Chase, Maryland, miercuri dimineața devreme, îmbrăcat în negru și având o valiză, potrivit biroului procurorului federal din Maryland.

Roske i-a văzut pe cei doi adjuncți, care se aflau lângă mașina lor parcată, și a coborât pe stradă, potrivit unei declarații federale.

La scurt timp după aceea, Centrul de comunicații de urgență din comitatul Montgomery a primit un apel de la Roske, care a spus că are gânduri sinucigașe și că are o armă de foc în valiză, potrivit declarației sub jurământ.

El a spus că a călătorit din California în Maryland "pentru a ucide un anumit judecător al Curții Supreme a Statelor Unite", se arată în declarația sub jurământ.

Ofițerii de la Departamentul de Poliție din Montgomery County au sosit și l-au găsit pe Roske încă la telefon cu centrul de comunicații.

Roske le-a spus polițiștilor "că era supărat din cauza scurgerii unui proiect de decizie recent al Curții Supreme de Justiție privind dreptul la avort, precum și din cauza recentelor împușcături într-o școală din Uvalde, Texas", se arată în declarația sub jurământ. "Roske a indicat că el credea că judecătorul pe care intenționa să îl ucidă va fi de partea deciziilor privind Al Doilea Amendament care ar slăbi legile privind controlul armelor de foc".

Atunci când autoritățile i-au percheziționat valiza și un rucsac, au găsit "un echipament tactic negru și un cuțit tactic", un pistol cu două încărcătoare și muniție, spray cu piper, legături zip, un ciocan, o șurubelniță, o mașină de bătut cuie, o rangă, o lampă de pistol și bandă adezivă, pe lângă alte obiecte, potrivit declarației sub jurământ.

Dacă va fi găsit vinovat, Roske ar putea fi condamnat la o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare federală. El urma să se prezinte miercuri după-amiază la Tribunalul Districtual al SUA din Maryland.

Declarația sub jurământ nu a identificat ce judecător a amenințat Roske că va ucide, dar Patricia McCabe, purtătoare de cuvânt a Curții Supreme, a declarat că bărbatul arestat a fost găsit în apropierea casei lui Kavanaugh.