INCREDIBIL! Răzvan Burleanu își recunoaște incompetența cu o zi înainte de alegeri: 'Fotbalul e bolnav!'

Mâine, 18 aprilie, au loc alegerile pentru președinția FRF, iar fotbalul românesc este în fierbere. Într-un clip video care face senzație printre votanții FRF actualul președinte Răzvan Burleanu, care candidează pentru un nou mandat, își recunoaște eșecul din precedentul: ”Fotbalul românesc trebuie privit ca un bolnav aflat la terapie intensivă”.

Într-o altă secvență, președintele FRF confirmă că se află în campanie electorală ”de mai bine de 4 ani de zile”. În acest context, realizatorii clipului video, împreună cu toți românii iubitori de fotbal, se întreabă dacă starea actuală a fotbalului anunțată de Burleanu are legătură cu campania electorală perpetuă în care ne anunță că s-a aflat. Clipul se încheie cu o imagine sugestivă a clasamentului grupei de calificare a României la Mondialul din acest an, unde am ocupat abia poziția a patra, cu doar 13 puncte, ratând astfel calificarea.

Conform unor statistici realizate de un preșeședinte de AJF (Asociație Județeană de Fotbal), în discuții ”om cu om” cu fiecare dintre membrii afiliați cu drept de vot, date publicității de agenția de presă news.ro, Ionuț Lupescu, va câștiga din primul tur alegerile care vor avea loc mâine, 18 aprilie.