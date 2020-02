Independent Spirit Awards - The Farewell, desemnat cel mai bun film

Drama The Farewell, semnat de regizoarea chinezo-americană Lulu Wang, a câştigat principalul premiu la cea de-a 35-a ediţie a Independent Spirit Awards, premii decernate anual de asociaţia Film Independent din Los Angeles, care au mai recompensat cu trei premii şi drama poliţistă Uncut Gems, informează Press Association potrivit Agerpres.

Celebrarea anuală a cinematografiei independente s-a desfăşurat într-un cort pe plaja Santa Monica, sâmbătă, cu 24 de ore înainte de fastul şi strălucirea Oscarurilor.Adam Sandler, care a fost ignorat până acum de Academie, a fost desemnat cel mai bun actor, în timp ce la categoria feminină premiul a revenit actriţei Renee Zellweger, posibilă câştigătoare şi a unui Oscar, conform sursei citate. Premiul pentru cel mai bun film străin a mers la Parasite,o satiră socială sud-coreeană.Lista completă a câştigătorilor la Film Independent Spirit Awards, ediţia 35:Cel mai bun film - The FarewellCel mai bun regizor - Benny Safdie şi Josh Safdie (Uncut Gems)Cel mai bun actor - Adam Sandler (Uncut Gems)Cea mai bună actriţă - Renee Zellweger (Judy)Cel mai bun actor în rol secundar - Willem Dafoe (The Lighthouse)Cea mai bună actriţă în rol secundar - Zhao Shuzhen (The Farewell)Cel mai bun montaj (best editing) - Ronald Bronstein, Benny Safdie (Uncut Gems)Cel mai bun documentar - American FactoryCea mai bună imagine ( Best cinematography) - Jarin Blaschke (The Lighthouse)Premiul John Cassavetes - Give Me LibertyCel mai bun scenariu la debut - Fredrica Bailey, Stefon Bristol (See You Yesterday)Cel mai bun film de debut - BooksmartCel mai bun film străin - ParasiteCel mai bun scenariu - Noah Baumbach (Marriage Story)