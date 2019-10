Indienii de la Tech Mahindra deschid primul centru de dezvoltare din România, la Timișoara

Compania indiană Tech Mahindra, furnizor de top de servicii şi soluţii de transformare digitală, a deschis în Timişoara primul său centru de dezvoltare din România, unde lucrează 100 de angajaţi, potrivit news.ro.

Centrul de dezvoltare se va concentra pe transformarea reţelelor pentru clienţii cheie ai companiei din Europa. Noul centru de dezvoltare Tech Mahindra porneşte cu o echipă de 100 de persoane care vor gestiona toate operaţiunile reţelistice ale clienţilor companiei din Europa.

Aceste operaţiuni vor fi gradul automatizate şi transformate pe parcursul următorului an, utilizând tehnologii de inteligenţă artificială şi soluţii IT dezvoltate de către companie.

”Timişoara este un important centru industrial, comercial şi tehnologic, cu un sector IT care creşte vertiginos şi cu o populaţie tânără numeroasă, care vorbeşte atât limba engleză cât şi cea germană. Considerăm că sectorul IT va înregistra creşteri spectaculoase în următorii trei – cinci ani, odată cu apariţia şi răspândirea tehnologiilor noi, precum automatizarea, inteligenţa artificială sau 5G. Astfel, intenţionăm să transformăm Centrul de Dezvoltare Tech Mahindra din Timişoara într-un hub pentru operaţiunile companiei din Europa şi să creştem exponenţial echipa de la an la an”, a declarat Vikram Nair, President, EMEA Tech Mahindra.

Noul birou Tech Mahindra va funcţiona în proiectul de birouri Vox Technology Park, în care compania a închiriat peste 600 de metri pătraţi, cu opţiune de extindere în viitor.