Industria jocurilor video din Polonia se pregăteşte să devină brand naţional

Industria jocurilor video se pregăteşte să devină brand naţional în Polonia: „Zona CEE a fost în stare să îşi valorifice expertiza şi educaţia, oferind muncitori de înaltă calificare industriei jocurilor video. Polonia a dezvoltat cu precădere un nucleu semnificativ”, au stabilit experții.

În 2019, jocurile video au depăşit un prag important, de vreme ce veniturile pe care le-a înregistrat per total sectorul au depăşit cifrele generate de Hollywood pentru prima dată în istorie, scrie într-o analiză realizată de Ziarul Financiar, potrivit mediafax.ro.

Citește și: Raed Arafat, critici dure la adresa lui Ion Cristoiu: ‘Răspândiți minciuni și narative false și veninoase, pentru că la vârsta dumneavoastră sigur nu vă veți schimba’

Industria a avut un traseu dificil, de la obsesie a adolescenţilor la o formă „mainstream” de entertainment, şi a fost coagulată pentru o bună perioadă de timp în trei huburi majore: American de Nord, Europa de Vest şi Japonia, iar producătorii din Statele Unite, Marea Britanie, Franţa şi Japonia au preluat detaşat conducerea într-o industrie emergentă, pe cale să explodeze.

Dar situaţia s-a schimbat în ultimii ani. Dezvoltatorii din Europa Centrală şi de Est (CEE) au luat cu asalt piaţa, creând unele dintre cele mai inovative jocuri de pe piaţă şi un fenomen care, pe lângă faptul că generează venituri masive, alimentează recunoaşterea culturală a întregii regiuni, notează Emerging Europe.

„Zona CEE a fost în stare să îşi valorifice expertiza şi educaţia, oferind muncitori de înaltă calificare industriei jocurilor video. Polonia a dezvoltat cu precădere un nucleu semnificativ”, a declarat Dr. Jennifer Johns, lector al Universităţii din Bristol şi expert în geografie economică.

În 2019, industria gaming-ului a devenit atât de importantă încât Polonia a introdus pe Bursa de la Varşovia (WSE), cea mai mare din regiune, un indice complet nou – numit WIG Games Index –, ca parte a strategiei lansate de bursă pentru a atrage companiile tehnologice.

„Listarea companiile regionale de gaming în WSE este o strategie strălucită. Jocurile video sunt un hobby global, iar listarea acestor firme va continua investiţiile externe în Polonia”, spune John Lawrence, director de investiţii al J.A. Lawrence Wealth Management.

La sfârşitul lui 2019, numărul de companii de gaming listate pe WSE a ajuns la 54 şi a stabilit un nou record mondial, întrecând fostul lider – Bursa din Tokyo.

„Datele arată importanţa sectorului jocurilor video pentru piaţa poloneză de capital şi subliniază motivul pentru care am creat WIG Game Index”, a declarat Mark Dietl, CEO-ul WSE.

Titlurile lansate în Polinia au vândut milioane de copii la nivel global, incluzând aici seria The Witcher şi This War of Mine, un joc de strategie care a stârnit un val de laude datorită mesajului pacifist pe care îl transmite. Mai mult, jocul a devenit atât de popular încât a ajuns să fie predat în timpul orelor de literatură din Polonia.

Luând în calcul cele 400 de studiouri de gaming active şi faptul că aproape jumătate din ţară joacă în mod regulat jocuri video, experţii sunt de părere că industria poate înregistra creşteri considerabile în următorii ani.

Totodată, peste 90% din jocurile produse în Polonia sunt jucate în afara ţării, iar guvernul de la Varşovia începe să ia în considerare beneficiile pe care le-ar implica un brand naţional, împărţind 300 de milioane de zloţi (66,7 milioane de euro) prin programul de susţinere a studiourilor şi proiectelor mici, finanţat de Uniunea Europeană.

Un studiu al firmei de cercetare IDK arată că veniturile industriei globale de gaming au crescut cu 20% în 2020 şi vor atinge pe viitor aproximativ 180 de miliarde de dolari.

Astfel, jocurile video vor genera mai mulţi bani decât industria cinematografică şi industria sportivă la un loc, iar analiştii estimează că ritmul de creştere va continua şi în 2021, având în vedere lansarea ultimelor generaţii de console – PlayStation 5 şi Xbox Series S.