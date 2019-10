Ingrid Mocanu EXULTĂ după închiderea Realitatea TV: Adio, Denise Rifai!

Avocata Ingrid Mocanu exultă după de postul TV Realitatea a fost închis. Mocanu susține că ea s-a opus ordonanței care a permis acum închiderea Realitatea TV, însă acuză postul că a promovat personaje care la rândul lor au susținut ilegalități.

"In 2012 a fost dată ordonanța la care face referire Narcisa Iorga, fără avizul Ministerului Justitie. In calitate de director al Direcției Avizare, am refuzat să avizez, deoarece era profund neconstitutuțională.

In 2013, Ordonanța următoare a ajuns la o altă direcție a MJ plină de securiști... care a avizat (securiștii se avizează între ei la ordin, în afara legii, și se protejează reciproc). Evident, actul era clar neconstituțional.

Securistii din MJ sunt tot acolo, pupați în fund de Realitatea și Denise Rifai în tot acest timp. Eu am ajuns în pușcărie, târâtă prin instanțe aproape 5 ani și am scăpat doar cu ajutorul lui Dumnezeu, deși eram nevinovată.

În tot acest timp, la Realitatea veneau Dogioiu și securiștii care mă înjurau peste tot și îi ridicau în slăvi pe cei ce azi le-au pus cruce.

Întreb și eu retoric: o fi corect ce pățește Realitatea azi? Dacă mă întrebați pe mine, răspunsul îl știți, domnule Gușă!

PS - nu mă bucur, căci orice opinie, contrară adevărului sau nu, nu trebuie să fie suprimată într-un stat de drept... dar, potrivit legii, soluția CNA este legală... că așa au dat legea securiștii preaslăviți de Realitatea... lege căreia eu m-am opus că nu mă lăsa Constituția să o semnez. PPS - Adio, Rifai!", scrie Ingrid Mocanu pe Facebook.