Intervenție a pompierilor din Neamț - Un bărbat a fost salvat după ce un copaca a căzut peste el în curtea casei

Pompierii romaşcani au intervenit, joi, în localitatea Sculeni, pentru scoaterea unui bărbat de 46 de ani, rămas blocat sub un copac căzut în curtea casei, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Neamţ.

"Prin apel la 112, in jurul orei 11,17, pompierii romaşcani au fost solicitaţi să intervină pentru scoaterea unei persoane de sub un copac căzut în curtea casei sale. Pompierii din cadrul Detaşamentului Roman s-au deplasat la locul solicitării cu o autospecială de stingere cu modul pentru descarcerare şi o ambulanţă SMURD şi au scos un bărbat de aproximativ 46 de ani, care fusese prins sub un copac căzut", a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Neamţ, Irina Popa.Bărbatul, care a suferit mai multe traumatisme, a fost preluat, în stare conştientă, şi transportat la spital.